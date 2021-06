Le strade di Trezeguet e della Juventus si separano, come comunicato oggi dal club bianconero: "Oggi si conclude l’avventura di David Trezeguet come Brand Ambassador di Juventus. Grazie di tutto e in bocca al lupo per il futuro", recita il tweet della Vecchia Signora. Un saluto che non è certo un fulmine a ciel sereno: oggi è il 30 giugno, classico giorno di scadenza dei contratti calcistici e da tempo l'ex campione francese aveva manifestato la volontà di fare altro.

Il saluto della Juve è carico di affetto per uno dei volti bianconeri più riconoscibili nel mondo: "Anni di gol, esultanze, grandi giocate e trionfi sul campo da gioco. Poi, la voglia di scendere di nuovo in campo, da Presidente delle Juventus Legends. E poi ancora un triennio, iniziato nel 2018, come ambasciatore del Brand Juventus. Per David Trezeguet si chiude oggi la sua ‘terza' vita in bianconero".

"Parlava di obiettivi ambiziosi e di opportunità di crescita, David, quando nel novembre di tre anni fa dava il via al suo incarico – continua la nota della società bianconera – Così è stato: Trezeguet ha svolto il suo compito con una grande passione, non facendo mancare mai la sua presenza, il suo sorriso, la sua voglia di stare con i tifosi e rappresentare al meglio un Club che ama, e che lo ama. Perchè Trezegol è Juve, e tutti noi non possiamo che augurargli un futuro di grandi soddisfazioni professionali. Grazie, Re David!".

Campione d'Europa e del Mondo con la Francia, il 43enne bomber di Rouen ha legato la sua carriera indissolubilmente al nome della Juventus: un decennio in cui ha messo a segno 171 gol in 320 presenze complessive che ne fanno il migliore marcatore straniero nella storia del club bianconero. Era tornato a Torino appena appese le scarpette al chiodo nel 2015, prima come presidente delle Juventus Legends, l'associazione che riunisce tutti i giocatori bianconeri del passato, e poi appunto negli ultimi tre anni come ambasciatore del marchio Juve nel mondo. Ruolo ricoperto senza risparmiarsi, con grandi bagni di folla ovunque negli angoli del globo.

Adesso è tempo di staccare definitivamente il cordone ombelicale con la Juve per seguire le proprie aspirazioni nella nuova vita che aspetta Trezeguet ‘da grande': quella di direttore sportivo, come aveva raccontato a Gianlucadimarzio.come qualche mese fa. "È arrivato il momento di un cambiamento. Aspetto una squadra che mi dia fiducia e che creda in me: io non vedo l'ora. Dialogo, gestione, preparazione su tutti i fronti: economico, legale, burocratico. Il direttore sportivo è la figura che sta in mezzo a giocatori, allenatore e club. Gli ex-giocatori partono con un vantaggio, perché tra chi è stato in campo in passato e i giocatori si crea un feeling unico. Ma bisogna trovare l'equilibrio giusto".

In ogni caso, quando si parla di Juve e Trezeguet non bisogna mai usare la parola addio: "Ricomporre un giorno la coppia Del Piero-Trezeguet ancora a Torino? Perché no! Anzi, lo spero. Alex ha dimostrato le sue capacità e si sta preparando. E il suo legame verso la Juve non lo dimenticherà mai nessuno". Rivederli assieme farebbe certamente sciogliere molti cuori bianconeri.