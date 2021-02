La Juventus si sta preparando per la sfida valida per gli ottavi di Champions League contro il Porto in programma ad Oporto mercoledì 17 febbraio alle ore 21:00. Dopo lo stop di 10 giorni per Cuadrado, Pirlo spera di recuperare gli altri infortunati che da tempo occupano l'infermeria bianconera. Con Bonucci pronto per essere convocato già in vista della trasferta di Champions in Portogallo, Pirlo sta monitorando da vicino Paulo Dybala. L'argentino oggi, come comunicato dal club bianconero, si è allenato parzialmente con il gruppo, al pari di Aaron Ramsey.

L'attaccante, così come il gallese, sembra essere sulla via del recupero anche se non c'è da aspettarsi che Pirlo possa convocarlo già in vista della gara contro il Porto. Più probabile che il giocatore possa essere disponibile contro il Crotone nel prossimo impegno di campionato in cui il tecnico bianconero potrebbe anche optare per qualche rotazione. Sta di fatto che Dybala è sulla via del recupero e presto sicuramente potrà rappresentare un'arma in più per Andrea Pirlo per poter affrontare al meglio la fase cruciale della stagione entrata ora nel vivo.

Le condizioni di Paulo Dybala

Dopo l'infortunio al ginocchio contro il Sassuolo, Dybala sembrava potesse recuperare presto ma invece si è poi dovuto nuovamente fermare dopo la lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. L'argentino sta lavorando molto per tornare a disposizione di Pirlo anche se sarà difficile per l'allenatore bianconero averlo a disposizione già in vista del match d'andata in Champions League contro il Porto.

Molto più probabile invece vederlo a disposizione contro il Crotone e poi ovviamente per la sfida di ritorno contro la squadra di Conceicao (in programma il 9 marzo). Nel 2021 Dybala ha giocato solo tre partite: contro Udinese, Milan (2 assist) e Sassuolo prima dello stop nella gara contro i neroverdi. Solo 2 gol in stagione più 2 assist che non bastano ancora per raddrizzare una stagione storta che dopo anni non lo sta vedendo protagonista nella Juventus.