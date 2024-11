video suggerito

La Juventus Next Gen esonera Montero, è ultima in Serie C: una sola vittoria in quattro mesi Dopo quattro mesi Montero è stato esonerato dalla Juve Next Gen: paga un pessimo avvio di stagione, i bianconeri sono ultimi in classifica e hanno vinto solo una volta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Paolo Montero non è più l'allenatore della Juventus Next Gen: il pessimo andamento dei bianconeri in Serie C è costato la panchina all'allenatore dopo quattro mesi dall'inizio del campionato, diventato un disastro su tutti i fronti. La squadra è ultima nel suo girone e continua a trovare sconfitte su sconfitte in tutti i campi, senza accennare a qualche reazione che potrebbe portarla di nuovo a lottare per la salvezza.

Fatale è stato l'1-0 in casa del Foggia, l'ultimo KO di questa stagione stregata che è costato il posto all'allenatore. Una decisione inevitabile che in realtà era già nell'aria da diverso tempo, da quando la Juve Next Gen aveva intrapreso la brutta strada che l'ha portata sul fondo della classifica. Serve aria di rivoluzione per salvare la stagione e per questo la dirigenza ha pensato di chiamare Massimo Brambilla che ha già guidato la squadra fino alla scorsa estate.

Montero esonerato dalla Juve Next Gen: paga una pessima stagione

I tifosi non sono rimasti sorpresi nel leggere il comunicato che annunciava la separazione dall'allenatore. Montero era stato messo in discussione nelle ultime settimane e non è riuscito a far cambiare marcia alla sua squadra che adesso è ultima in classifica e fa già i conti con lo spettro della retrocessione. Con una nota ufficiale la Juve ha comunicato l'addio del tecnico: "La Società lo ringrazia per l’impegno profuso in questo non facile inizio di stagione con la Next Gen, per i due anni scorsi, in cui ha diretto l’allora Under 19 bianconera, nonché per la disponibilità ad assumere il ruolo di allenatore della Prima Squadra nella parte finale del Campionato 2023/24″.

Montero era arrivato sulla panchina bianconera in estate, ma dall'inizio del campionato per lui sono arrivati soltanto grandi dispiaceri: nella sua gestione durata quattro mesi ha vinto soltanto una volta, contro la Casertana lo scorso 30 agosto, ma sono arrivate 9 sconfitte e 4 pareggi che hanno spedito la squadra all'ultimo posto in classifica.