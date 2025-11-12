La Juventus mette gli occhi su Maignan a parametro zero: c’è un piano per potarlo a Torino

Damien Comolli ha messo i paletti per il prossimo mercato della Juventus che sarà all'insegna della sostenibilità. L'obiettivo è quello di tenere i conti in ordine senza rinunciare alla qualità ed evitare cessioni dolorose per finanziarsi: i bianconeri punteranno soprattutto sui giocatori a parametro zero e in giro ci sono nomi di livello pronti a dire addio ai rispettivi club. È il caso di Mike Maignan che è entrato nel mirino della Vecchia Signora che segue da vicino le vicende sul suo rinnovo con il Milan che continua a slittare.

Secondo la Gazzetta dello Sport la Juve avrebbe un piano preciso per convincerlo a trasferirsi a Torino e rinunciare alle luci della Premier League che al momento sembra il campionato per il suo futuro. Sarebbe un grande colpo per blindare la porta con la minima spesa, esattamente quello che viene chiesto dai vertici per mantenere sano il bilancio ma continuare a rinforzarsi per puntare al titolo.

Il punto sul rinnovo di Maignan con il Milan

Parte tutto da Casa Milan dove al momento le trattative per il nuovo accordo del francese sembrano completamente ferme. Il contratto di Maignan scadrà il prossimo 30 giugno e al momento non c'è aria di rinnovo: il portiere strizza l'occhio al Chelsea che gli alzerebbe notevolmente lo stipendio e gli consentirebbe di giocare da titolare in uno dei campionati più ricchi al mondo. L'addio ai rossoneri in estate sembra ormai cosa certa ed è in questo quadro che si inserisce la Juventus, a caccia di un parametro zero di spessore internazionale e già pienamente abituato alla Serie A, un identikit che combacia perfettamente con quello del numero uno del Milan.

Il piano della Juve

I bianconeri non possono permettersi di strapagare i giocatori e per questo la prossima estate dovranno portare avanti una campagna acquisti intelligente e attenta, dove ogni milione speso può fare la differenza. L'obiettivo è quello di rinforzarsi e Maignan è il candidato principale per la porta. Chiaramente la Juve non può competere con il Chelsea a livello economico, soprattutto perché gli inglesi hanno molta più possibilità di monetizzare dalle cessioni e alzare lo stipendio e le commissioni, ma hanno dalla loro parte diverse motivazioni che potrebbero far vacillare il francese.

Innanzitutto a Torino ci sono alcuni dei suoi compagni di nazionale come Thuram e Kalulu, con il quale oltretutto ha lavorato anche al Milan. Poi la Juve gli consentirebbe di continuare a lavorare nel calcio italiano dove ha già fatto molto bene, dandogli garanzia di continuità e anche di successo perché non cambierebbe nulla per lui: la Premier League può essere un azzardo così come una squadra come il Chelsea che negli ultimi anni ha bocciato molte delle sue star. I bianconeri poi sono disposti anche ad alzargli lo stipendio, che ora si aggira attorno ai 3 milioni di euro all'anno, per accontentarlo e portarsi a casa un altro colpo di qualità a costo bassissimo.