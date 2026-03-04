La Juventus cerca su LinkedIn il nuovo ‘Head of Performance’ per mettere fine all’emergenza infortuni

La Juventus ha pubblicato su LinkedIn un annuncio per assumere un nuovo Head of Performance per la prima squadra. L’obiettivo è ridurre l’emergenza infortuni che negli ultimi anni ha pesantemente inciso su risultati e bilancio.

La Juventus sceglie ancora una volta la via dei social professionali per rafforzare la propria struttura interna. Dopo l’introduzione degli algoritmi per l’analisi dei giocatori e le precedenti ricerche di personale sanitario, il club bianconero ha pubblicato su LinkedIn un’offerta per inserire un nuovo “Head of Performance” dedicato alla prima squadra a partire dalla prossima stagione.

L’obiettivo è chiaro: mettere fine all’emergenza infortuni che da anni condiziona rendimento e conti. Dal 2021, infatti, nessuna squadra di Serie A ha collezionato più stop della Juventus, tra problemi muscolari, guai articolari e ricadute che hanno spesso lasciato gli allenatori con rose ridotte all’osso.

Non è la prima volta che la società bianconera cerca nuove figure professionali affidandosi alle piattaforme e questa cosa ha fatto storcere il naso a molti tifosi ma oltre alle candidature poi ci sono colloqui e altre scremature prima di arrivare alla decisione finale. È il mondo del 2026, bellezza. Nel bene e nel male.

La Juve cerca su LinkedIn il nuovo capo della Performance

L'obiettivo, come già anticipato, è quello mettere fine all’emergenza infortuni che da anni condiziona le stagioni bianconere. Il caso simbolo è quello di Douglas Luiz, investimento superiore ai 50 milioni di euro e fermo ai box per oltre tre mesi nell’ultima stagione, con quasi venti partite saltate. Situazioni simili hanno riguardato anche altri elementi chiave, con inevitabili ripercussioni tecniche ed economiche.

Per invertire la rotta, a ottobre è arrivato Darren Burgess come responsabile dell’area Performance per tutte le selezioni bianconere.

Dalla prossima estate potrà contare su una figura specifica per la prima squadra, chiamata a lavorare su prevenzione, nutrizione e programmi di recupero personalizzati. Nel frattempo, sono attese modifiche immediate nei metodi di allenamento, primo passo di un piano più ampio per proteggere il patrimonio atletico del club.