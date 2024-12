video suggerito

La Juve punta tutto su Conceicao: Giuntoli pronto a un nuovo investimento entro Natale per acquistarlo La Juventus è pronta a investire ancora a pochi mesi dall’ultimo calciomercato estivo. Giuntoli non aspetterà nemmeno gennaio pur di acquistare subito Francisco Conceicao. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Il calciomercato della Juventus non si ferma e prosegue ancor prima della finestra di gennaio. In estate Cristiano Giuntoli è stato l'autentico artefice di una delle sessioni di trasferimenti più onerose per i bianconeri e ora punta a un nuovo investimento pochi mesi dopo: l'acquisto di Francisco Conceicao. Il prestito secco attraverso il quale il giocatore è riuscito ad approdare a Torino con la promessa di un acquisto a titolo definitivo a giugno, potrebbe cambiare subito. Lo scrive quesT'oggi la Gazzetta dello Sport sottolineando il piano della Juventus.

Giuntoli infatti è rimasto stregato dalle prestazioni del portoghese, al pari di Thiago Motta. Motivo per cui il dirigente bianconero avrebbe deciso di accelerare i tempi senza aspettare nemmeno il mese di gennaio, per chiudere l'affare col Porto per il trasferimento a titolo definitivo di Conceicao alla Juve. La paura che altre squadre possano fiondarsi sull'esterno offensivo è forte, basti pensare che dall'Inghilterra si parla già di un forte interesse del Manchester United spinto dal suo nuovo tecnico, Ruben Amorim, per sondare il terreno.

Conceicao in azione contro il Milan a San Siro.

E così, se qualcuno pensava che dopo gli acquisti dei vari Koopmeiners, Thuram, Douglas Luiz e Nico Gonzalez, senza dimenticare i vari Cabal e Kalulu, la Juve potesse fermarsi qui, si sbagliava di grosso. Nonostante infatti la necessità di dover assolutamente rinforzare la difesa con almeno due arrivi, Giuntoli avrebbe pensato bene di anticipare subito l'investimento di Conceicao con una somma di denaro di fatto già prevista a giugno per il suo acquisto. Il club bianconero ha dunque deciso di chiudere già a dicembre la partita del riscatto pagando 30 milioni di euro al Porto.

L'importanza di Conceicao nella Juventus di Thiago Motta

Non c’è alcun accordo scritto circa la promessa di acquisto fatta la scorsa estate, ma un patto con la mediazione di Mendes. Conceicao di fatto si sta rivelando come elemento di grande spessore nell'undici titolare di Thiago Motta capace di creare occasioni da gol e assist a pioggia contribuendo al cambio di passo dell'azione della Juventus. Un giocatore di certo fondamentale in una squadra che rispetto alle previsioni di inizio stagione, causa infortuni, ha di certo perso tante certezze.