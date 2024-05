La Juve impugna il lodo Cristiano Ronaldo: ricorso contro il pagamento di 9,8 milioni al portoghese

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Sarà battaglia legale tra la Juventus e Cristiano Ronaldo. Il portoghese lo scorso 17 aprile aveva vinto a metà l'arbitrato da 19,5 milioni contro il club bianconero sugli arretrati non versati per la cosiddetta "seconda manovra stipendi" durante la stagione 2020/2021. La Vecchia Signora ha fatto sapere che impugnerà la sentenza che condannava il club a risarcire 9,8 milioni di euro al portoghese. Questa dunque la linea della società piemontese che prende in mano una vicenda che risale all'epoca del Covid.

La Juventus era stata condannata a pagare a CR7 il corrispettivo degli stipendi mai pagati all'attaccante durante la pandemia. Somme di fatto congelate dopo l'accordo siglato tra club e calciatore. Il club bianconero punta a dimostrare ancora la correttezza della sua azione. Il Collegio Arbitrale aveva di fatto parzialmente accolto la richiesta di Ronaldo, ma riconosciuto una sorta di concorso di colpa fra il portoghese e la Juventus. Da qui poi la decisione di dimezzare la somma del risarcimento.

Ronaldo festeggia dopo la vittoria della Supercoppa Italiana.

La Juventus dunque vuole andare avanti convinta di non dover nulla al giocatore tanto da non aver accantonato la cifra nel bilancio. Il club ha così impugnato il Lodo provando a chiudere l'ennesima vicenda giudiziaria scaturita negli ultimi anni. La difesa della Juventus dunque si articolerà sicuramente all'analisi della cosiddetta ‘Carta Ronaldo' che era diventata famosa all'epoca dei fatti. Ma la Juventus vorrà sicuramente far valere un documento in cui Ronaldo dichiarava di non avere più alcuna pendenza prima di trasferirsi allo United nel 2021.

Tra Cristiano Ronaldo e la Juventus non è dunque ancora finita. Il portoghese era arrivato in bianconero nell'estate 2018 prima di lasciare la Vecchia Signora nel 2021 facendo ritorno ai Red Devils. Alla Juventus l'attaccante portoghese, oggi all'Al Nassr, aveva realizzato la bellezza di 101 gol e 22 assist in 134 presenze. Un rendimento di sicuro importante nelle tre stagioni che l'ex Real Madrid ha giocato in Serie A prima di spostarsi poi in Premier e poi in Arabia Saudita.