La giocata spaziale di Breno Bidon col Corinthians, il pallone scompare e poi riappare: è pura magia

Memphis Depay ha realizzato il gol che è valso al Corinthians la Coppa del Brasile 2025, ma il vero protagonista della finale contro il Vasco da Gama al Maracanã è stato il 25enne centrocampista Breno Bidon. Autore di una giocata da autentico fenomeno.

Tutti i tifosi e appassionati di calcio adesso conoscono perfettamente chi sia Breno Bidon, 25enne brasiliano salito alla ribalta delle cronache sportive per la sua magica giocata con cui ha permesso al Corinthians di vincere la Coppa del Brasile, nella doppia finale sul Vasco da Gama. Una perla autentica da parte del giovane centrocampista che ha innescato l'azione determinante per il successo portando Memphis Depay al gol del definitivo vantaggio.

Il Corinthians vince la Coppa del Brasile, Bidon assoluto protagonista in campo

Non poteva esserci miglior finale di 2025 per Breno Bidon e il suo Corinthians che hanno festeggiato la vittoria nel match di ritorno di finale di Coppa del Brasile sul campo del Vasco da Gama, dopo lo 0-0 dell'andata. Una finale tiratissima, che è stata "spaccata" in due dalla classica giocata da fuoriclasse che ha rotto gli equilibri. E così, mentre tutti si stavano assuefacendo alla possibilità dei tempi supplementari dopo lo 0-0 dei primi 90 minuti e l'1-1 al Maracanã di Rio de Janeiro, ci ha pensato il funambolico giocatore del Corinthians a togliere le classiche castagne dal fuoco, permettendo un'azione letale in contropiede poi finalizzata da Memphis Depay su assist di Yuri Alberto.

La magia di Breno Bidon davnti agli 80mila del Maracanã, una giocata ai limiti della fisica

Gli 80 mila del Maracanã si sono alzati tutti in piedi, increduli per quanto visto in campo, così come gli spettatori in diretta TV per un filmato che in pochi istanti è diventato sempre più virale: Breno Bidon prova un recupero palla nella propria metà campo, ci riesce e trova il modo di superare i due avversari che provano a fermarlo, inventandosi un tocco ai limiti della fisica, che gli permette di involarsi solitario palla al piede. Sia nelle immagini in diretta, sia nei tantissimi replay, la giocata è pura magia, quella che solo i grandissimi talenti hanno nel loro DNA.

Chi è Breno Bidon, ilgiovane talento da una clausola da 100 milioni per l'estero

Un classico fulmine a ciel sereno in una carriera dignitosa ma senza esaltanti clamori. Breno Bidon ha iniziato la sua carriera nelle giovanili della Portuguesa, poi è passato al Grêmio Audax e nel 2019 è entrato nel settore giovanile del Corinthians. La consacrazione in patria è arrivata nel 2024 quando ha vinto la Copa São Paulo de Futebol Júnior, eletto miglior giocatore del torneo, prendendosi anche un posto da titolare in prima squadra e nel Brasile Under 20. Ora, la sua giocata ha catalizzato l'interesse europeo: su di lui gli occhi di PSV, Sporting e Manchester United. Ma ha una clausola per l'estero da 100 milioni di euro.