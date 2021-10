La giacca che imbarazza Shaqiri “arruolato” in diretta Tv L’episodio è accaduto durante l’intervista post Svizzera-Irlanda del Nord in diretta televisiva: un ‘intruso’ ha vestito Shaqiri con una casacca dell’esercito di liberazione kosovaro, dichiarato dall’ONU organizzazione terroristica. Tra l’incredulo e l’imbarazzato, il giocatore si è tolto subito l’indumento.

A cura di Alessio Pediglieri

Alla conclusione di Svizzera-Irlanda del Nord, i cuori elvetici erano in festa: i ‘crociati' di Yakin sono riusciti a vincere la loro partita valida per il Gruppo C (quello con l'Italia capolista) 2-0 e si sono riavvicinati in classifica agli azzurri, sempre primi ma solamente a 3 punti e con una partita in più. Missione compiuta, in attesa di giocarsi il tutto per tutto prima contro la Lituania e poi con la sfida diretta agli Azzurri di Mancini: in palio la qualificazione diretta in Qatar 2022.

Tra tanta euforia, durante la classica intervista di fine gara ad uno dei protagonisti dell'incontro, l'ex Inter Xherdan Shaqiri, c'è stato anche un ‘siparietto' fuori programma e che ha creato più di un semplice imbarazzo. Uno sconosciuto si è avvicinato al giocatore e lo ha coperto con una giacca. In un primo momento Shaqiri gli ha sorriso, poi guardando bene l'indumento se lo è subito tolto, tra l'imbarazzato e il sorpreso. Tutto è andato in diretta televisiva internazionale, mentre lo svizzero si apprestava a rispondere a qualche domanda sul match.

Ma che giacca era per mettere in imbarazzo il nazionale svizzero? L'indumento, di chiara fattezza militare riportava un logo e un acronimo ben riconoscibili, la scritta "UCK" che è legata a quella dell'esercito di liberazione del Kosovo, una struttura paramilitare dichiarata organizzazione terroristica dall'ONU nel 1998. Dunque, un gesto inaccettabile, tanto più che è andato in diretta televisiva (della televisione svizzera in lingua italiana) e finito qualche istante dopo su tutti i principali social.

Nel video si vede come lo stesso Shaqiri nel momento stesso in cui si accorge della scritta si leva subito la giacca, con un sorriso imbarazzato. Ma come ha potuto succedere e perché proprio Shaqiri? Certamente c'è stata una falla importante nel servizio sicurezza dello stadio, con un post gara che è stato preda dell'euforia generale per il successo ottenuto e un abbassamento delle linee di controllo. Non è la prima volta che degli ‘intrusi' si inseriscono dove non devono superando gli addetti preposti. Un altro episodio che ha avuto un ritorno mondiale è stato lo sconosciuto che è riuscito a inserirsi al fianco di Verratti mentre la Nazionale italiana festeggiava il titolo Europeo, finendo in tutte le foto dell'esultanza collettiva.

Il fatto che sia stato poi scelto tra tutti i giocatori Xherdan Shaqiri, è un aspetto che si lega alle origini del giocatore, nato proprio in Kosovo.