L'Italia intera sta festeggiando gli azzurri di Roberto Mancini che dopo il successo ai calci di rigore contro la Spagna, hanno conquistato l'accesso alla finale degli Europei. Dopo l'1-1 dei tempi regolamentari e dei tempi supplementari, sono stati proprio i tiri dagli 11 metri a decretare il successo dell'Italia che dopo il rigore decisivo realizzato da Jorginho ha potuto far esplodere la festa. A Wembley, i tanti tifosi italiani presenti sulle tribune del mitico impianto sportivo londinese, hanno festeggiato con tutta la squadra che è corsa proprio sotto lo spicchio di curva riservato al tifo italiano per esplodere di gioia in una delle tante notte magiche di questi Europei. La festa è ovviamente esplosa anche in campo con l'abbraccio collettivo di tutta la squadra, del gruppo e dello staff tecnico capeggiato da Roberto Mancini e Gianluca Vialli. Una gioia immensa che andava assolutamente festeggiata al meglio.

I giocatori hanno iniziato a intonare cori, ad abbracciarsi e scattarsi qualche foto. Come quella di gruppo che solitamente la nazionale scatta ai propri giocatori dopo ogni gara degli Europei. Ma proprio nel momento in cui tutti i giocatori azzurri erano posizionati per farsi immortalare nella foto, è spuntato un tifoso che ha evidentemente eluso la sicurezza ed è riuscito ad entrare sul terreno di gioco di Wembley. Il tifoso italiano si è inserito all'interno del gruppo azzurro per comparire anch'egli all'interno dello scatto. Sia Verratti che Evani, divertiti, ma allo stesso tempo anche stupiti, si sono accorti subito di lui che successivamente è stato poi allontanato dagli steward inglesi. Il video e la foto del tifoso che si è inserito di nascosto nella foto del gruppo azzurro, sono diventati subito virali sui social con gli utenti che hanno commentato e condiviso volentieri la bravata di questo tifoso.