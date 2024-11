video suggerito

La generosità di Ronaldo verso il piccolo invasore: prova a fermare la sicurezza, poi si arrende Cristiano Ronaldo ha provato a fermare gli addetti alla sicurezza che stavano trascinando via un ragazzino che voleva scattarsi una foto con lui. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cristiano Ronaldo implacabile nella partita di campionato tra il suo Al-Nassr e il Damac. Una sua doppietta ha permesso ai gialloblu di portare a casa i 3 punti, con CR7 arrivato a quota 915 reti in carriera. Il campione portoghese non è stato l'unico a dimostrarsi quasi inarrestabile: anche un giovane suo fan si è rivelato imprendibile per gli addetti alla sicurezza presenti a bordo campo.

Cristiano Ronaldo ferma gli addetti alla sicurezza e protegge un giovane tifoso

Dopo aver invaso il campo il ragazzo si è fiondato dal suo idolo che ha avuto una reazione per certi versi inaspettata. Per nulla spaventato, Ronaldo ha protetto il piccolo invasore permettendogli di regalare il suo sogno. Mentre Cristiano e i suoi compagni stazionavano nell’area di rigore celebrando il successo, ecco l’imprevisto. Un ragazzo è entrato sul terreno di gioco con uno scatto fulmineo seminando gli steward e raggiungendo Ronaldo. Dopo aver anche rischiato di colpirlo con una sfortunata scivolata, il fan si è avvinghiato al centravanti.

Il giovane tifoso prova a scattare un selfie con Ronaldo

In quel momento però i componenti della security l’hanno raggiunto e hanno provato a portarlo via di peso. Un tentativo reso impossibile dalla reazione di Ronaldo che ha stoppato gli uomini permettendo così al giovane tifoso di prendere il cellulare per scattare una foto con lui. Ecco allora che l'invasore di campo ha messo un braccio intorno al collo del campione portoghese, nel tentativo di realizzare una foto indimenticabile.

Gli agenti a quel punto hanno insistito strappando via il ragazzo dal calciatore e trascinandolo via di peso. L'ex attaccante di Manchester United, Real Madrid e Juventus rilassato dopo una serata praticamente perfetta si è lasciato andare ad una fragorosa risata con i suoi compagni, per quel fuori programma assolutamente inaspettato. Alla fine la speranza è che quel ragazzo sia almeno riuscito a scattare la foto.