La gaffe della Juventus sui social con Thuram: pubblica una foto di Khephren chiamandolo Marcus

L’account in lingua inglese della Juventus su X al centro della polemica: sbaglia il nome di Thuram chiamandolo come suo fratello, attaccante dell’Inter.
A cura di Ada Cotugno
Immagine

I tifosi dall'occhio più attento si sono immediatamente resi conto di una gaffe fatta sui social dal profilo ufficiale della Juventus: i bianconeri volevano augurare in bocca al lupo a Khephren Thuram per la partita con la sua Francia, ma con una grave disattenzione hanno sbagliato il nome del loro giocatore chiamandolo invece come il fratello che gioca all'Inter. Una distrazione clamorosa capitata proprio nella settimana in cui cade il derby d'Italia, un antipasto che ha indispettito i sostenitori della Vecchia Signora e divertito i nerazzurri. Il tutto è capitato sull'account in lingua inglese della Juventus, inondato di commenti sull'errore macroscopico che è già diventato uno sfottò.

La clamorosa gaffe della Juve con Thuram

Eppure nel profilo in lingua italiana il messaggio è giusto, con la foto che corrisponde al nome scritto poco più in alto. Sul profilo ufficiale in inglese invece regna il caos e l'errore è rimasto lì in bella mostra per oltre 40 minuti prima che qualcuno lo correggesse, spinto dalle centinaia di commenti che sono arrivati nel giro di pochissimo tempo. Nessuno degli amministratori si è accorto che Khephren era stato chiamato con il nome del fratello, Marcus, una leggerezza inaccettabile perché tira in ballo l'attaccante di una grande rivale che oltretutto verrà ospitata allo Stadium nel giro di pochi giorni.

Immagine

"Forza Marcus" si legge nel post pubblicato sul profilo X dall'account in lingua inglese della Juventus proprio sopra la foto di suo fratello minore Khephren, una distrazione che ha scatenato l'ira di tutti i tifosi bianconeri: tra pochi giorni i due si incontreranno a Torino per Juventus-Inter e l'errore social ha acceso subito la rivalità tra le due squadre e non è bastato neanche cancellare il post incriminato per porre fine alle polemiche.

