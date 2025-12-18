La furia di Spalletti per il gesto di Italiano e la panchina del Bologna: “Lui da solo non ce la fa?”
La Juventus ha battuto il Bologna nell'ultimo turno di campionato ma al Dall'Ara oltre al gol decisivo di Cabal, a far discutere è stato anche lo scontro verbale ravvicinato tra Spalletti e Italiano di fronte al Quarto Uomo. Ma cosa è accaduto davvero? Durante la partita, come riportato dal programma ‘Bordocam' di DAZN, Spalletti ha visto che più di una volta la panchina del Bologna andava a parlare e protestare col Quarto Uomo, Zufferli.
Ma ciò che ha infastidito Spalletti non era solo la presenza di Vincenzo Italiano davanti a Zufferli ma anche quella del team manager del Bologna. L'allenatore della Juventus così decide di ‘farsi giustizia' da solo avvicinandosi a loro: "Se tutte le volte voi andate in due chiamo anch'io gente, chiamo qualcuno. Perché lui da solo non ce la fa?".
Spalletti poi rivolgendosi al team manager del Bologna in riferimento a Italiano dice: "Ce la fa da solo". Italiano non risponde e preferisce non entrare nella polemica rivolgendo le sue attenzioni a Orsolini. Nel frattempo però Spalletti allarga le braccia e girandosi di spalle verso la panchina della Juventus come a voler sottolineare quell'atteggiamento che di certo non gli stava piacendo per niente.
Spalletti aveva puntato il dito contro la panchina del Bologna anche perché stava protestando a seguito di un intervento forte di Ferguson su Yildiz il quale, dopo aver ricevuto un colpo al capo, resta stordito per diversi minuti e addirittura rialzandosi si tocca le tempie: "Oh my God".
Spalletti evidentemente vedendo questo si infuria con l'arbitro perché oltre a non aver visto alcuna sanzione per Ferguson, nota pure le proteste della panchina degli emiliani. Insomma, l'allenatore della Juventus cerca di farsi giustizia da solo alzando la voce chiedendo rispetto a suo modo. Il tecnico bianconero è protagonista con l'arbitro della partita anche durante gli episodi discussi che hanno riguardato Lucumì. Quando il difensore spinge il canadese facendolo cadere Spalletti urla verso il Quarto Uomo: "Come? Come? Come?". Restando sorpreso.
Stessa cosa accade nel secondo tempo quando il difensore del Bologna si rende protagonista di un gesto che ha fatto infuriare i tifosi della Juventus. Lucumì si infuria con Conceicao accusandolo di aver accentuato una caduta in area di rigore e così mentre tenta di farlo rialzare lo scaraventa poi con forza per terra. Spalletti vede tutto ma in questo caso resta letteralmente senza parole e si rivolge agli arbitri della partita semplicemente allargando le braccia restando immobile in quella posizione per diverso tempo. Insomma, Spalletti ora è finalmente entrato nel pieno della sua esperienza alla Juventus.