La furia di Spalletti per il gesto di Italiano e la panchina del Bologna: “Lui da solo non ce la fa?”

Durante Bologna-Juventus c’è stato un momento di tensione tra le panchine dei bianconeri e degli emiliani. Spalletti si infuria e sfida Italiano e il team manager davanti al Quarto Uomo: “Da solo non ce la fa?”.

La Juventus ha battuto il Bologna nell'ultimo turno di campionato ma al Dall'Ara oltre al gol decisivo di Cabal, a far discutere è stato anche lo scontro verbale ravvicinato tra Spalletti e Italiano di fronte al Quarto Uomo. Ma cosa è accaduto davvero? Durante la partita, come riportato dal programma ‘Bordocam' di DAZN, Spalletti ha visto che più di una volta la panchina del Bologna andava a parlare e protestare col Quarto Uomo, Zufferli.

Ma ciò che ha infastidito Spalletti non era solo la presenza di Vincenzo Italiano davanti a Zufferli ma anche quella del team manager del Bologna. L'allenatore della Juventus così decide di ‘farsi giustizia' da solo avvicinandosi a loro: "Se tutte le volte voi andate in due chiamo anch'io gente, chiamo qualcuno. Perché lui da solo non ce la fa?".

La furia di Spalletti contro Italiano e il team manager del Bologna.

Spalletti poi rivolgendosi al team manager del Bologna in riferimento a Italiano dice: "Ce la fa da solo". Italiano non risponde e preferisce non entrare nella polemica rivolgendo le sue attenzioni a Orsolini. Nel frattempo però Spalletti allarga le braccia e girandosi di spalle verso la panchina della Juventus come a voler sottolineare quell'atteggiamento che di certo non gli stava piacendo per niente.

Spalletti aveva puntato il dito contro la panchina del Bologna anche perché stava protestando a seguito di un intervento forte di Ferguson su Yildiz il quale, dopo aver ricevuto un colpo al capo, resta stordito per diversi minuti e addirittura rialzandosi si tocca le tempie: "Oh my God".

Spalletti evidentemente vedendo questo si infuria con l'arbitro perché oltre a non aver visto alcuna sanzione per Ferguson, nota pure le proteste della panchina degli emiliani. Insomma, l'allenatore della Juventus cerca di farsi giustizia da solo alzando la voce chiedendo rispetto a suo modo. Il tecnico bianconero è protagonista con l'arbitro della partita anche durante gli episodi discussi che hanno riguardato Lucumì. Quando il difensore spinge il canadese facendolo cadere Spalletti urla verso il Quarto Uomo: "Come? Come? Come?". Restando sorpreso.

Spalletti grida "come?" al Quarto Uomo dopo il gesto di Lucumì su Conceicao.

Stessa cosa accade nel secondo tempo quando il difensore del Bologna si rende protagonista di un gesto che ha fatto infuriare i tifosi della Juventus. Lucumì si infuria con Conceicao accusandolo di aver accentuato una caduta in area di rigore e così mentre tenta di farlo rialzare lo scaraventa poi con forza per terra. Spalletti vede tutto ma in questo caso resta letteralmente senza parole e si rivolge agli arbitri della partita semplicemente allargando le braccia restando immobile in quella posizione per diverso tempo. Insomma, Spalletti ora è finalmente entrato nel pieno della sua esperienza alla Juventus.