La furia di Nunez contro Guardiola, litigano dopo la partita: Klopp interviene per dividerli Alla fine di Manchester City-Liverpool si accende la lite tra Darwin Nunez e Pep Guardiola: serve l’intervento di Klopp per tenerli a bada ed evitare la rissa.

A cura di Ada Cotugno

Il finale di Manchester City-Liverpool ha regalato grandi scintille. Come ogni big match che si rispetti anche questo è stato ricco di colpi di scena, primo fra tutti la lite avvenuta dopo il fischio dell'arbitro fra Pep Guardiola e Darwin Nunez, attaccante dei Reds dal temperamento molto forte.

La svolta della partita è arrivata nel secondo tempo, quando Trent Alexander-Arnold con il sui gol è riuscito a riportare il risultato in parità dopo la rete di Erling Haaland nel primi tempo: la reazione del giocatore del Liverpool è stata quella di zittire tutto il pubblico dell'Etihad con il classico gesto del silenzio, una provocazione che ha scatenato l'intero stadio.

L'esultanza però non sarebbe alla base della lite che è scattata subito dopo il fischio dell'arbitro. Alla fine della partita le telecamere hanno inquadrato la zona delle panchine riprendendo una scena quasi surreale. Darwin Nunez si avvicina a Guardiola per salutarlo e coglie l'occasione per dirgli qualcosa: sicuramente non si trattava di complimenti o frasi lusinghiere, dato che l'allenatore del Manchester City non ha preso bene quelle parole.

Lo spagnolo ha avviato quindi un battibecco a distanza con il giocatore avversario che è stato portato via dallo staff del Liverpool. Mentre Nunez continuava a parlare indicando Guardiola sulla scena è arrivato anche Klopp che ha cercato in ogni modo di calmare il suo attaccante e di separare i due, evitando così che la situazione potesse degenerare.

Ciò che si sono detti resterà per sempre un mistero. In conferenza stampa l'ex Barcellona non ha voluto commentare l'accaduto, mentre l'allenatore del Liverpool ha scelto la via dell'ironia per fare no comment: "Non sarò io a dirti cosa sia successo perché, per una volta, sorprendentemente non ero io ad essere coinvolto. Ma non ho capito una parola".