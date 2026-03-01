La fuga di Munir dall’Iran, ha viaggiato in auto per 16 ore verso la Turchia: “È stata una follia”

Munir ha raccontato come ha fatto a lasciare l’Iran dopo gli attacchi congiunti di Israele e Usa. Era pronto a decollare in aereo, poi tutto è cambiato all’improvviso.

Munir El Haddadi ha vissuto una disavventura mentre cercava di lasciare l'Iran in seguito agli attacchi congiunti avviati da Israele e Usa. Era salito sull'aereo per tornare in Spagna ma a un certo punto gli è stato detto di scendere perché era troppo pericoloso decollare con il rischio di subire un attacco aereo. In quel momento gli è venuto in soccorso l'Esteghlal che gli ha fornito una soluzione per mettersi in salvo. Secondo quanto raccontato a Marca da alcune persone a lui vicine il giocatore ha affrontato un viaggio in macchina di 16 ore per raggiungere il confine turco, dove è arrivato in salvo per poter poi procedere il viaggio con un volo verso casa.

La fuga di Munir, volo cancellato e un viaggio interminabile

In quel momento l'ex giocatore di Barcellona, Valencia e Siviglia si è trovato spaesato. Era pronto per tornare in Spagna in aereo quando gli è stato detto di scendere immediatamente, dato che era impossibile decollare. Dall'inizio della stagione Munir gioca per l'Esteghlal e non si sarebbe mai immaginato di dover abbandonare l'Iran per gli attacchi di Usa e Israele: voleva tornare dalla sua famiglia, ma la fuga sembrava quasi impossibile.

Il messaggio condiviso da Munir su Instagram

È stato il club iraniano ad aiutarlo fornendogli un'auto e un autista. Insieme hanno affrontato un viaggio interminabile, durato 16 ore come ha raccontato lui stesso sul suo profilo Instagram: "Il club mi ha fornito un'auto per lasciare il paese su strada e grazie a questo ho potuto attraversare il confine senza problemi. In questo momento sono al sicuro in Turchia e nelle prossime ore arriverò in Spagna". È arrivato in Turchia fortunatamente senza problemi e da lì ha potuto prendere un volo per tornare a casa mettendo fine alla fuga disperata. In Iran in campionato è ovviamente sospeso e c'è incertezza per il futuro della competizione.