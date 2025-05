video suggerito

La frecciata di Nesta alla dirigenza del Milan: "Deve ripartire da grandi uomini" Alessandro Nesta ha lanciato una frecciata all'attuale dirigenza del Milan: "Che tristezza vedere San Siro così. Il Milan deve ripartire da grandi uomini".

A cura di Vito Lamorte

Alessandro Nesta è stato l'allenatore del Monza nella stagione 2024-2025 ma da calciatore è stato uno dei simboli vincenti del Milan di Carlo Ancelotti. L'ex difensore rossonero, dopo l'ultima gara sulla panchina brianzola, ha parlato così della situazione che sta vivendo il Diavolo: “Che tristezza vedere San Siro così. Il pubblico di San Siro sa di calcio, quindi se ti fischiano è perché non stai facendo bene. Il Milan deve ripartire da grandi uomini. Noi avevamo giocatori forti, ma soprattutto grandi uomini".

Ai microfoni di DAZN Nesta ha proseguito così: "L'effetto è brutto. Il Milan, come il Real Madrid, ha una storia troppo importante per vedere una serata così. Si deve riunire tutto, è un peccato vedere la squadra così. Al Milan manca il milanismo? Capisco la curiosità, ma non mi permetto di dare giudizi profondi".

Nesta: "Io e il Monza non ci siamo trovati e la mia esperienza finisce qui"

"Io e il Monza non ci siamo trovati e la mia esperienza finisce qui. Cerco un posto da dove ripartire". Alessandro Nesta oltre ad esprimere qualche parola sul Milan ha parlato della sua esperienza al Monza e di come la fine del campionato sia la chiusura di un binomio che non ha funzionato.

L'ex calciatore si è espresso così in merito alla scelta di non provare a ripartire da Monza dopo la retrocessione: "Scelta di andare via? Non ho parlato con la società, domani ho il volo e non mi hanno contattato: credo sia una cosa naturale. Ringrazio Galliani e tutti i ragazzi, credo sia giusto così. Errori? Alcuni miei, altri li ho accettati e non dovevo. Non andiamo oltre perché non voglio essere scorretto. Abbiamo sicuramente fatto degli errori, questo è il risultato. Peccato".

Sempre sul Monza, Nesta si è espresso così in merito alla squadra che verrà fatta il prossimo anno: "La squadra qui a Monza sarà molto diversa, ci sono tanti in scadenza. Posso dire solo questo".