Loco sì ma per il calcio di cui è innamorato ‘pazzo'. La foto di Marcelo Bielsa che allena i ragazzi dell'under 11 del Leeds riconcilia con il calcio. I big della prima squadra sono in vacanza, la Premier League è terminata ma lui trova il modo di stare a bordo a campo alla sua maniera. E poco gli importa che ad ascoltarlo siano dei ragazzini con le spalle troppo piccole, il cuore nelle scarpe rispetto ai sogni troppo grandi. È lì a predicare quei concetti basilari del calcio che lo accompagnano da una vita. È lì in tuta, calzoncini e scarpette. Quell'immagine divenuta subito virale lascia a bocca aperta alcuni genitori che seguono la scena al di là della rete. Qualcuno prende anche lo smartphone dalla tasca e immortala quel momento: come darsi un pizzicotto sulla guancia. Tutto vero: l'ex ct della Seleccion s'è messo ad allenare i giovanissimi calciatori del club inglese.

Quante volte capita che un allenatore della Premier League si presenti un lunedì, a campionato concluso, per tenere una sessione di allenamento con i ragazzi dell'under 11? Questo è uno dei motivi – si legge nel tweet di @JPHElectrical che ha condiviso l'immagine sui social network – per cui quest'uomo verrà ricorda come una leggenda di Leeds.

Il ‘loco' Bielsa è così. Lo odi oppure lo ami. E lui fa nulla per piacere a tutti i costi. Segue il suo istinto e va dove lo porta il cuore lasciando ovunque una traccia di sé, nel bene come nel male. A Roma, sponda Lazio, ancora ricordano quel voltafaccia improvviso: accettò la panchina dei biancocelesti e poi decise che nemmeno avrebbe iniziato quell'esperienza. In Cile ancora rammentano la nazionale schierata con quel sistema di gioco definito rivoluzionario, da visionario imperniato sul 3-3-3-1: difesa alta con un pressing martellante per togliere spazi e possibilità di ragionamento all'avversario; manovra d'attacco che si sviluppa sugli esterni per aprire la difesa; palla che deve correre e muoversi in fretta. Argentina, Athletic Bilbao, Marsiglia e Lille altre tappe della carriera da matto. Matto per il calcio.