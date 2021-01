Il tormentone Milik è tornato a farsi largo anche in questa finestra di mercato a gennaio. Dopo il quasi trasferimento alla Roma dello scorso mese di settembre, l'attaccante del Napoli, finito ai margini del progetto azzurro per via del mancato rinnovo contrattuale, non gioca una partita ormai dallo scorso anno. Il suo trasferimento altrove rappresenterebbe un vero e proprio sospiro di sollievo per De Laurentiis e Giuntoli che vorrebbero liberarsi presto del giocatore. Senza però rinunciare ad un compenso economico. A giugno infatti il giocatore sarebbe libero di accasarsi a parametro zero e Juventus, Inter e Roma stanno attendendo l'evolversi della vicenda.

Ma attenzione alle piste estere. Con l'Atletico Madrid che pare essersi ufficialmente tirato indietro, il Marsiglia è invece rimasto ancora sul giocatore convinto di poterlo portare in Ligue 1. Il Napoli preme sulla richiesta di 15 milioni ma nel corso delle ultime ore, secondo quanto dichiarato da Sky Sport, il club azzurro avrebbe comunque aperto ai francesi nonostante al momento non siano disposti a sborsare la cifre che vorrebbe il Napoli. Si sta ragionando soprattutto sulla formula per il suo passaggio all'OM che potrebbe accontentare entrambe nel presente ma soprattutto nel futuro.

Apertura del Napoli al Marsiglia per Milik

Il Marsiglia non sarebbe ancora disposto a sborsare 15 milioni per il cartellino di Milik, ma starebbe ragionando con il Napoli per una nuova formula d'acquisto. Le due società si stanno parlando e gli azzurri avrebbero aperto alla possibilità di concedere uno sconto al Marsiglia a patto che la società francese garantisse al Napoli una percentuale abbastanza corposa su un'eventuale futura rivendita del giocatore. Una soluzione che potrebbe far felici entrambe le squadre e soprattutto il giocatore, voglioso di giocare per farsi trovare pronto in vista dell'Europeo. E infatti, nonostante gli allenamenti continui, la forza e la determinazione nelle sedute individuali, il giocatore sta inevitabilmente perdendo la sua forma fisica migliore.

A sottolinearlo è stato il vicepresidente della Federcalcio della Polonia, Marek Kozminski, che ha criticato molto il comportamento di Milik. Kozminski ha sottolineato come preoccupi la condizione fisica del giocatore: "Più che un calciatore adesso sembra un pensionato” ha detto, sottolineando come sia necessario che torni a giocare proprio per la sua importanza nella Nazionale della Polonia. Quella del Marsiglia potrebbe rappresentare l'occasione migliore, forse l'unica, in questo mercato di gennaio, per ritornare in campo e dimostrare di poter essere all'altezza di giocare al fianco di Lewandowski tra pochi mesi.