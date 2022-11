La folle notte di Hope Solo, spunta in rete un video dell’arresto: è imbarazzante A distanza di mesi dall’arresto è stato diffuso online il video dei momenti dell’arresto di Hope Solo, la grande gloria del calcio femminile.

A cura di Marco Beltrami

Hope Solo è una vera e propria icona per il calcio femminile. L'ex calciatrice statunitense protagonista di una carriera eccezionale, non è riuscita ad essere altrettanto ineccepibile fuori dal campo, come confermato dall'arresto dello scorso marzo per una brutta vicenda. A distanza di mesi, è spuntato un video relativo ai fatti di quella notte da incubo registrato da una telecamera nascosta indossata da un agente di polizia.

L’ex portiere che ha vissuto anche un’esperienza in Europa con il Lione, in carriera ha vinto tutto con la nazionale di calcio femminile degli USA. Due ori olimpici, un oro ai mondiali e tantissimi riconoscimenti individuali per questa eccezionale atleta, che ha poi fatto discutere anche per alcuni episodi controversi. Dalla positività al doping, all’arresto con l'accusa di violenza domestica ai danni della sorella e del nipote diciassettenne, fino al nuovo fermo di pochi mesi fa.

Hope Solo durante la sua avventura da calciatrice

Il 31 marzo 2022, l'ex numero uno del Team USA venne ritrovata svenuta al volante della sua auto in un parcheggio Walmart della Carolina del Nord con i suoi gemelli di 2 anni all'interno del mezzo. Arrestata per guida in stato di ebbrezza, abusi su minori e resistenza ad un agente, Solo si dichiarò colpevole incassando una pena sospesa di 24 mesi e una condanna attiva a 30 giorni.

L'ex giocatrice non è mai entrata in carcere scontando la pena in una struttura di riabilitazione ospedaliera, con una multa di 2500 dollari e una tassa di 600 dollari per il costo dei testi di laboratorio. Dopo aver concluso il suo percorso Hope Solo dichiarò: "Facilmente il peggior errore della mia vita. Ho sottovalutato quale parte distruttiva della mia vita fosse diventata l'alcol. Il vantaggio di fare un errore così grande è che le lezioni difficili si imparano rapidamente. Imparare queste lezioni è stato difficile e, a volte, molto doloroso".

Vicenda chiusa? A distanza di mesi, Queen City News ha pubblicato un video relativo all'arresto dell'ex campionessa che ha fatto molto scalpore. A registrarlo l'agente di polizia di Winston-Salem attraverso una telecamera nascosta. Le immagini mostrano una Solo inedita, e devastata dall'alcol, che risponde in modo imbarazzato e imbarazzante alle domande degli agenti prima di essere portata via. L'ufficiale sentiva odore di alcol nell'auto e sospettava appunto che fosse ubriaca. Proprio per questo Hope si è arrabbiata e ha discusso, prima dell'intervento di un altro poliziotto.

Alla domanda sul perché si fosse fermata a dormire, con i due gemelli in macchina dietro, Solo risponde: “Umm… perché ho fatto un pisolino”. Dopo di che in evidente stato confusionale, farfuglia frasi senza completarle: “Va bene se io…”, Non ho bevuto” e "Sto perfettamente bene, grazie signore”.

Rispondendo poi ad una telefonata l’ex portiere spiega: “Stavo solo cercando di fare un pisolino perché sono così fottutamente stanca di guidare. Sì, voglio dire, mi sono fermato in un parcheggio di Walmart per fare un pisolino. Non ho idea del perché sia qui, ma aspetta". Dopo essersi inizialmente rifiutata di uscire dall'auto, la statunitense, è stata tirata fuori con la forza e poi portata via. Pessime scene dunque che macchiano la carriera di un'atleta che ha fatto la storia del calcio.