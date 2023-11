La Fiorentina smonta la teoria pro Juve: “Non ha aiutato il calcio italiano, l’ha falsato” La Fiorentina ha risposto in maniera diretta alla prima pagina di Tuttosport (“Bello il Viola Park, pagato dalla Juventus”) con una nota letta durante la trasmissione Buongiorno Viola Park e ha attaccato duramente il club bianconero.

A cura di Vito Lamorte

La Fiorentina va all’attacco della Juventus. Il club viola, con una nota letta durante la rassegna stampa della trasmissione "Buongiorno Viola Park", in onda sui canali ufficiali della società toscana, ha risposto in modo diretto alla prima pagina del quotidiano Tuttosport “Bello il Viola Park, pagato dalla Juventus” puntando il dito contro la squadra bianconera.

La conduttrice ha risposto, a nome del presidente Rocco Commisso e della società, ad un articolo in cui si faceva riferimento al progetto del nuovo centro sportivo a Bagno a Ripoli e sui bilanci club bianconero: "Ci permettiamo di fare notare che immettere soldi sul mercato portando il proprio bilancio a un rosso di 127 milioni (in realtà sono 123 milioni, ndr) non significa finanziare il calcio italiano, ma falsarlo. Il nostro presidente, e non è l’unico ad averlo detto, ha sempre sostenuto che è ingiusto che i club con un bilancio sano siano svantaggiati rispetto a squadre – non solo la Juventus – che comprano calciatori a cifre esose, hanno monte ingaggi altissimi e che presentano poi bilanci clamorosamente in perdita".

La nota proseguiva facendo riferimento anche alla vicenda plusvalenze dello scorso anno, con un attacco diretto al club controllato da Exor: "Ci permettiamo di dire che secondo noi mettere delle plusvalenze fittizie a bilancio, come tra l’altro è emerso dalle sentenze, non è sostenere il sistema".

Non è la prima volta che Commisso prende di mira la Juventus, l'ultima volta quando la Fiorentina hanno aperto al pubblico le porte del Viola Park: "Credo e spero che qualcuno vedendo questo voglia venire alla Fiorentina e non alla Juventus”.

Domenica 5 novembre 2023 Fiorentina e Juventus si affronteranno allo stadio Artemio Franchi alle ore 20:45 e la tensione è già ad altissimi livelli: a Firenze torneranno Chiesa e Vlahovic, due ex viola che hanno lasciato gioie e dolori nelle menti dei tifosi gigliati.