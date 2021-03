La partita con la Roma ha lasciato scorie nella Fiorentina. Il caso Ribery scoppiato al momento della sostituzione e la sconfitta nel finale contro la Roma (la seconda consecutiva dopo l'Udinese) hanno agitato le acque tra i Viola. La posizione di classifica è tale da non lasciare tranquilli: sono appena 5 i punti di vantaggio sul Torino terzultimo (ma con due partite non giocate con Sassuolo e Lazio a causa del focolaio Covid). Strada in salita per i toscani, a complicare le cose sono (anche) le notizie che arrivano dall'infermeria e non sono affatto incoraggianti. Il tecnico, Prandelli, legge il bollettino medico e fa una smorfia… gli tocca fare fuoco con la legna che ha e gli resta. E dovrà farla bastare perché l'incontro con il Parma è cerchiato in rosso in calendario: non può fallire, serve vincere in confronto diretto per lasciare alle spalle una delle formazioni che lottano per la salvezza.

Per la sfida contro i ducali Gaetano Castrovilli e Igor Julio Dos Santos, entrambi bloccati da infortuni muscolari. Meno grave il primo, abbastanza preoccupante il secondo. La Fiorentina non ha comunicato i tempi di recupero, ma sarà difficile averli a disposizione nel breve periodo. Almeno il sudamericano sarà costretto a restare ai margini per 3, forse 4 partite.