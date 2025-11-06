Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

La Fiorentina perde ancora, vince il Mainz all’ultimo secondo: Sohm illude, Hollerbach e Lee la ribaltano. La Viola perde la prima partita in Conference League.

Esordio amaro per Daniele Galloppa sulla panchina della Fiorentina. Dopo il vantaggio iniziale firmato da Sohm al 16’, i viola vengono raggiunti nella ripresa da Hollerbach e beffati nei minuti di recupero dal sigillo di Lee Jae-sung. Il Mainz ribalta il risultato e si impone 2-1, interrompendo la striscia perfetta della Viola in Conference League, finora imbattuta con due successi su due.

Non è bastata la voglia e la buona volontà ai gigliati per uscire indenni dalla trasferta tedesca: questa sconfitta non compromette il cammino europeo ma, probabilmente, la Conference è l'ultimo dei pensieri nell'ambiente viola.

Sohm illude la Viola, Hollerbach e Lee la ribaltano: il Mainz vince 2-1

La Fiorentina è andata in vantaggio con Sohm: un errore in costruzione del Mainz apre la strada ai viola: Nicolussi serve subito in profondità Piccoli, bravo a fare da sponda per l’inserimento del numero 7. L'ex Parma calcia di prima intenzione e fulmina il portiere tedesco, firmando l’1-0.

Al 68′ il Mainz ha trovato il pareggio con Hollerbach: l'attaccante tedesco approfitta di un errore in fase di impostazione della Fiorentina, recupera palla e si inserisce con tempismo perfetto. Lee lo serve con un filtrante preciso che lo libera davanti a Martinelli: conclusione potente e imparabile per il giovane portiere viola.

Al 94′ arriva la doccia fredda per la Fiorentina: il Mainz trova il gol del sorpasso con Lee su cross preciso di Sano dalla corsia mancina, con il colpo di testa vincente del giocatore sudcoreano che supera Martinelli e firma il sorpasso per i tedeschi a pochi istanti dal fischio finale.

Mainz-Fiorentina, il tabellino

RETI: Sohm 16′, Hollerbach 68′, Lee 94′.

MAINZ (3-4-2-1): Zentner; da Costa, Kohr, Potulski; Mwene (1’st Widmer), Amiri (35’st Boving), Maloney (15’st Sano ), Kawasaki; Nebel (20’st Hollerbach), Sieb (15’st Lee Jae-sung); Weiper. In panchina: Rieß, Batz, Nordin, Veratschnig, Hanche-Olsen, Bobzien, Gleiber. Allenatore: Henriksen.

FIORENTINA (3-5-1-1): Martinelli; Pongracic, Pablo Marì (26’st Comuzzo), Ranieri; Dodò, Sohm (40’st Fagioli), Nicolussi Caviglia, Ndour (15’st Mandragora), Fortini; Fazzini; Piccoli (15’st Kean). In panchina: Lezzerini, de Gea, Dzeko, Richardson, Viti, Kouadio, Parisi. Allenatore: Galloppa.

ARBITRO: Lawrence Visser (BEL).