Ha sbuffato, uscendo a capo chino e borbottando qualcosa. Franck Ribery raggiunge Cesare Prandelli in panchina e quasi lo ignora. Anzi, è lo stesso allenatore ad avvicinarsi al calciatore provando a spiegargli la motivazione di qualche cambio. L'attaccante della Fiorentina prende male la sostituzione nell'ultimo match di campionato contro la Roma. Quando vede sulla lavagnetta elettronica comparire il suo numero allarga le braccia e alza gli occhi al cielo. In quel momento, con il risultato ancora sul punteggio di 1-1, coprirsi (oltre all'ex Bayern esce anche Pulgar per Caceres e Borja Valero) e chiudersi gli sembra la scelta peggiore. Dà la mano al compagno di squadra che sta per subentrare (il difensore uruguagio) poi si smarca dal tecnico.

Il suo malumore è la fotografia dell'ennesima delusione, le parole dell'allenatore non lo hanno convinto affatto. Così come non servirono a calmare Castrovilli o Amrabat, entrambi lasciati in panchina dopo prestazioni non all'altezza (il primo) abbinate a malcontento (il secondo).

Il messaggio social di Ribery

Perché doveva restar fuori proprio lui? Ne ha parlato Prandelli in conferenza stampa, chiarendo come lo scopo fosse inserire forze fresche per gestire meglio la parte finale dell'incontro nel momento di maggiore pressione dei capitolini: "Ero preoccupato per lui perché rientrato da poco e gli ho chiesto se ce la faceva. Dovevo per forza usare la slot per il cambio anche perché Pulgar mi aveva chiesto la sostituzione". Il gol di Diawara al 90° manda all'aria ogni buona intenzione e la reazione – questa volta fuori dal campo – di Ribery rimarca la contrarietà del calciatore: in una story su Instagram pubblica quattro emoticon che esprimono rabbia. Quattro ‘faccine' emblematiche per le scelte del tecnico, la sostituzione, il risultato e una classifica altrettanto dura da accettare.

La media punti da brividi di Prandelli come Iachini

La Fiorentina occupa la 14sima posizione a quota 25 punti assieme a Spezia e Benevento: è a +5 sulla zona retrocessione, con il Torino terzultimo che ha 2 match da recuperare (contro Sassuolo e Lazio). Particolare, quest'ultimo, che può ribaltare la graduatoria nella parte più calda del tabellone. Da quando Prandelli ha preso il posto di Iachini non c'è stata la svolta tanto attesa: su 20 match – compresi 2 di Coppa Italia – la media punti registrata è di 1 a partita (la stessa del predecessore, esonerato dopo 7 incontri). Sono 17 i punti incamerati (4 vittorie, 5 pareggi, 9 sconfitte) con il risultato di Napoli (6-0) che è stato il peggiore della gestione dell'ex ct.