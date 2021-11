La Fiorentina deride Chiesa in un video: diventa Tania Cagnotto e il tuffo è “leggermente scarso”

In Juventus-Fiorentina Milenkovic ha incassato il secondo cartellino giallo lasciando i suoi in 10 per un fallo ingenuo su Federico Chiesa. Il grande ex è stato accusato dal club viola di aver accentuato gli effetti del contatto in un modo molto particolare, con un video curioso su TikTok, in cui viene paragonato a Tania Cagnotto.