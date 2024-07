video suggerito

La Fiorentina costruisce il nuovo centrocampo in poche ore: Colpani e altri due colpi da chiudere Fiorentina scatenato sul mercato. Dopo aver preso Colpani dal Monza la viola è pronto a chiudere altri due colpi a centrocampo in poco tempo: Tessmann e McKennie da consegnare a Palladino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fiorentina scatenato sul mercato. Dopo il colpo Kean la viola sta completamente cambiando il volto del proprio centrocampo. Il club toscano ha infatti messo a segno il colpo Colpani dal Monza. Il calciatore dovrebbe unirsi subito al gruppo di Palladino in Inghilterra, a Preston, una volta svolte le visite mediche coi viola. Il tecnico lo attende. E mentre si definisce completamente un'operazione con i brianzoli per un affare in prestito oneroso di 4 milioni, con diritto di riscatto di 12 più 2 di bonus, per un'operazione totale di 18 milioni di euro, la viola si è fiondata con decisione su altri due calciatori: Tessman e McKennie.

Tanner Tessmann con la maglia del Venezia.

La Fiorentina ha presentato una proposta al Venezia per Tessmann. Il centrocampista di proprietà dei lagunari sembrava vicinissimo all'Inter ma adesso è proprio la Fiorentina a volerci mettere le mani sopra. Al momento, l'offerta della viola ai veneti potrebbe non essere accettata ma non è escluso che vengano fatti altri rilanci per chiudere in tempi rapidi l'operazione. Dovrebbe trattarsi di un affare da 7-8 milioni di euro. Per McKennie, in uscita dalla Juve e con un contratto in scadenza, c'è invece da impostare tutta l'operazione con il contatto col club bianconero che sarebbe chiaramente disposto a cedere il calciatore.

McKennie è stato messo subito sul mercato dalla Juve.

Si tratta di due calciatori americani e chiaramente l'attenzione di Commisso è massima su questa operazione. Palladino sarebbe ben contento di avere in rosa tre centrocampisti di questo tipo. Tutti con caratteristiche importante e facilmente adattabili a diversi schemi di gioco. Da capire come sarà impostata l'operazione McKennie che in questi mesi è stato protagonisti di diverse destinazioni rifiutate. Su tutte quella al West Ham nell'ambito dell'operazione Douglas Luiz che ha poi portato Barrenechea ad essere inserito nell'affare al pari di Iling.

L'operazione McKennie può essere facilitata dalla Juve che ha messo in uscita il giocatore

La Fiorentina potrebbe anche pensare di prendersi un altro giocatore in quella zona di campo dalla Juve come accaduto lo scorso anno con Arthur. Ma in questo caso l'operazione di dovrebbe chiudere a titolo definitivo. McKennie sicuramente nella passata stagione è stata una delle poche note liete della Juventus di Allegri ma i rapporti con il club bianconero sono ormai ai minimi e per questo si cerca una sistemazione quanto prima al giocatore che non è nemmeno partito in Germania insieme a tutto il resto della squadra.