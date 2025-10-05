La Fiorentina conferma Pioli, che parla di Europa anche se è terz’ultimo: “Non siamo così lontani…”

Stefano Pioli non è preoccupato per la Fiorentina: “Solo i risultati sono negativi, tutto il resto mi dà conforto, oggi abbiamo giocato meglio della Roma. Anche se la classifica dice che siamo sotto, non mi vedo lontanissimo dall’Europa”. Una fiducia che la società ha ribadito al tecnico, allontanando le voci di un possibile esonero.

Sei partite, solo tre punti e zero vittorie: la Fiorentina presenta al proprio pubblico un conto amarissimo in questo avvio di stagione, con la sconfitta contro la Roma che arricchisce il tabellino pessimo di inizio campionato. Dove la Viola è terz'ultima, in piena zona retrocessione, lontanissima dagli obiettivi prefissati, anche se la società predica calma e allontana qualsiasi voce sull'esonero di Stefano Pioli. Che dal canto suo, vede il bicchiere mezzo pieno: "Sono preoccupato per i risultati, non per le prestazioni. Europa? Non siamo così lontani".

La società dà fiducia a Pioli, Pioli alla squadra: "Non sono preoccupato"

Positività e pensiero costruttivo per provare a gettarsi alle spalle quanto di negativo c'è al momento attorno alla Fiorentina, incapace di fare risultato in campionato a tal punto da non aver ancora vinto un solo match sui sei disputati. Score pessimo, condito dai soli 3 punti in classifica e il crollo casalingo contro la Roma di Gasperini che si gode al contrario, la vetta. "Mi aspettavo un risultato diverso, con una prestazione del genere. Ma non è il nostro momento, anche se non è colpa della sfortuna, commettiamo troppi errori" l'analisi di Pioli che salva la squadra al di là dell'ennesimo KO. "La classifica dice che siamo lontanissimi dall'Europa, ma per me non siamo cosi lontani se guardo al gioco. Nel momento in cui commetteremo meno disattenzioni, la classifica cambierà".

Pioli vede il bicchiere mezzo pieno: "Abbiamo giocato anche meglio della Roma"

Auto-convinzione da parte del tecnico che ha incassato anche la fiducia del club che ha fatto un veloce summit dopo il 2-1 della Roma al Franchi per poi definire l'idea di fondo: si continua con Stefano Pioli in panchina, il progetto prosegue al di là dei risultati, dando conforto al pensiero del tecnico: "Sono preoccupato per i risultati, ma la squadra oggi ha giocato, ha lottato e si è sacrificata. Mi preoccuperei se vedessi una squadra timorosa, forse abbiamo giocato meglio della Roma che presenta una delle difese più forti del momento".