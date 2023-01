La FIFA rivoluziona i calci di rigore: regole stringenti dopo le provocazioni del Dibu Martinez Dalla prossima stagione ci saranno grandi novità a livello regolamentare sui calci di rigore. La FIFA sta pensando a delle regole molto più precise per evitare che i portieri si comportino come ha fatto Emiliano Martinez ai Mondiali.

A cura di Alessio Morra

Dalla prossima stagione potrebbe esserci una grande novità riguardo i calci di rigore. Una nuova regola che potrebbe agevolare i tiratori e che potrebbe rendere soprattutto più difficile la vita dei portieri, ma non tutti. Perché la FIFA starebbe studiando una nuova norma che limiterebbe il raggio d'azione dei numeri uno. Gli ultimi Mondiali, in cui ha fatto un duplice show Emiliano Martinez, hanno portato a un'accelerazione del processo decisionale.

Il Dibu è stato uno dei grandi protagonisti dei Mondiali 2022. Le sue parate non sono passate inosservate, ma sono stati gli atteggiamenti extra-partite che gli hanno dato una popolarità negativa: dall'esultanza orrenda quando ha ricevuto il premio di miglior portiere al bambolotto di Mbappé durante la festa sul pullman – immagini che hanno colpito pure Ibrahimovic. Ma il suo comportamento prima dei rigori (tirati dall'Olanda e dalla Francia) è finito sotto la lente d'ingrandimento. In finale quando si è presentato Coman ha fatto di tutto per innervosirlo, e ci è riuscito.

Ora stop ai giochetti psicologici – ovviamente Martinez non è stato l'unico a comportarsi così. Sempre a Qatar 2022 il portiere olandese Noppert si era comportato allo stesso modo contro l'Argentina e in particolare con Messi. Ma immagini simili si sono visti anche in altre sfide di campionato o delle coppe.

Il ‘Sun' ha rivelato che l‘International Board dopo aver analizzato la situazione ha deciso di porre un limite a questo tipo di comportamento ai limiti del regolamento prima dei calci di rigore. Le nuove norme prevederanno modifiche ai regolamenti in modo da non poter alterare i tempi nelle esecuzioni del tiro e soprattutto non ci sarà modo per i portieri per interagire con i tiratori.

Il comportamento di Emiliano Martinez è stato osservato dall'International Board che ha notato una serie di comportamenti che dal prossimo anno non saranno più legali. Il Dibu nei quarti contro l'Olanda non era stato corretto nei confronti di Berghuis, ma anche di Koopmeiners e Luuk de Jong. Con quest'ultimo a un passo dal dischetto, il portiere calciò il pallone lontano dall'area di rigore.

Mentre contro la Francia ha ritardato la conclusione di Coman inscenando una protesta con l'arbitro, mentre prima del tiro di Tchouameni ha preso il pallone, lo hanno tenuto sulla linea di porta e poi lo ha tirato fuori dall'area. Dopo disse: "È qualcosa che mi viene, so che ai rigori divento forte. Durante la finale quando ho parato il primo rigore sapevo che l'altro ragazzo sarebbe stato molto nervoso, ho provato a giocare mentalmente con lui buttando via la palla, ma anche parlandogli… E lui ha tirato fuori".