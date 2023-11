La FIFA risarcirà il Barcellona per la rottura del crociato di Gavi: indennizzo a sei zeri Con il Club Protection Programme la FIFA dovrà risarcire il Barcellona dopo il bruttissimo infortunio subito da Gavi con la Spagna: cos’è e come si calcola l’indennizzo.

A cura di Ada Cotugno

Per Gavi e tutto il Barcellona è arrivata la notizia peggiore: rottura completa del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e una lesione associata al menisco esterno. Un infortunio bruttissimo che lo terrà lontano dal campo per tutto il resto della stagione (almeno nove mesi secondo le prime notizie), costringendolo a saltare Euro 2024 e anche i Giochi Olimpici di Parigi. Dovrà affrontare un'operazione e poi una lunghissima riabilitazione, tutti fantasmi che gli sono passati davanti agli occhi quando ha lasciato il campo in lacrime durante l'ultima partita della Spagna.

Il Barça non potrà contare su di lui per i prossimi mesi e la rabbia si fa sentire forte per Xavi e tutto il suo staff. Più di una volta gli allenatori più influenti si sono lamentati dei calendari fitti di impegni che costringono i giocatori a impegni che mettono a dura prova il fisico e la mente e anche questa volta sono partite le proteste per la quantità di partite previste in un'unica stagione.

L'uscita dal campo di Gavi dopo l'infortunio

I blaugrana dovranno andare avanti senza di lui e la consolazione – minuscola visto la perdita di un giocatore fondamentale – è soltanto nel risarcimento dovuto dalla FIFA e previsto dal Club Protection Programme. Come ricordato da Calcio e Finanza dopo ogni infortunio l'organo è tenuto a risarcire i club proprietari del cartellino del giocatore: se il periodo di stop supera i 28 giorni allora l'indennizzo scatterà in automatico e quello del Barcellona è davvero molto pesante.

Ferran Torres dedica il gol a Gavi

La FIFA dovrà dunque mettere mano al portafogli sorsando il massimo previsto dal programma. Secondo il regolamento la cifra è calcolata su un'indennità giornaliera fino a 20.548 euro, pagabili per un massimo di 365 giorni: il tetto massimo è di 7.5 milioni di euro a calciatore da versare nelle casse delle società e al Barcellona toccherà quasi il massimo. A influire sulla cifra della polizza è anche lo stipendio del singolo giocatore: "L'indennità da pagare si basa sullo stipendio fisso che il club paga direttamente al giocatore. La remunerazione non comprende importi variabili, pagamenti una tantum, pagamenti non effettuati su base regolare o eventuali bonus come i premi di rendimento".

Xavi potrà utilizzare i circa 7 milioni di euro per ingaggiare un nuovo profilo, secondo le regole della Liga che consentono di effettuare un'operazione di mercato in caso di infortuni di lunga durata, ossia dai quattro mesi in su.