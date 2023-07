La FIFA conferma il blocco del mercato dell’Al-Nassr: la sanzione si può revocare in un solo modo La FIFA ha bloccato il mercato dell’Al-Nassr portando alla prima sanzione per il calcio saudita ma dal massimo organismo mondiale del calcio fanno sapere che c’è un solo modo per revocare questa divieto.

A cura di Vito Lamorte

I club dell'Arabia Saudita sono quelli che si stanno muovendo di più sul mercato della sessione estiva 2023 e stanno portando a casa operazioni clamorose. Dopo Benzema, Kanté e Koulibaly dai top club europei; sono arrivati anche in Serie A a prendere calciatori del calibro di Brozovic e Milinkovic-Savic.

Nelle scorse ore, però, si è fatta largo la notizia che la FIFA ha bloccato il mercato dell'Al-Nassr, che non può acquistare e, di conseguenza, registrare altri nuovi calciatori: in questo modo il club di Cristiano Ronaldo ha ricevuto la più dura delle sanzione in seguito al mancato pagamento di alcuni bonus da corrispondere al Leicester per l'acquisto di Musa.

Nelle scorse ore si è fatta largo anche l'ipotesi che Brozovic non potrà scendere in campo con l'Al-Nassr perché non è arrivato ancora il documento che attesta il passaggio del giocatore alla sua nuova squadra e questo non permetterà al croato di essere tesserato anche se ha già firmato il contratto. Una vicenda davvero incredibile.

Qual è il motivo di questo ‘blocco del mercato'? Si tratta di un vecchio debito non saldato dal club con il Leicester City, come anticipato, per una cifra di circa 390.000 sterline legata all'acquisto dell'attaccante nigeriano Ahmed Musa: una vicenda che va avanti da anni e la sentenza iniziale è del 2021.

Un portavoce della FIFA ha parlato di questa situazione all'agenzia Adnkronos e ha fatto il punto sul caso: "Al club Al-Nassr è attualmente impedito di registrare nuovi giocatori a causa di debiti insoluti. I relativi divieti saranno revocati immediatamente dopo la conferma, da parte dei creditori interessati, della liquidazione dei debiti".

Gia nelle scorse ore il club saudita aveva dichiarato di voler procedere ai pagamenti arretrati, sbloccando questa situazione che ha fermato la campagna acquisti e ha messo in cattiva luce l'Al-Nassr.