video suggerito

La fidanzata mostra la vita di un calciatore disoccupato: “Non sai dove vivrai, a Natale si lavora” Kay Ludlow è la fidanzata di Farrend Rawson, calciatore inglese. Sui social racconta alti e bassi della vita di un calciatore professionista, comprese le ansie legate alla sua carriera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Gabriele Mento

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Spesso ci siamo chiesti come sia la vita dietro le quinte di un giocatore di calcio professionista e della sua famiglia che, soprattutto se milita nelle serie inferiori, non è sempre facile. Kay Ludlow, influencer e fidanzata di Farrend Rawson, difensore centrale del FC Morecambe, squadra che milita in League Two (la quarta serie inglese), ha scelto di mostrare i retroscena della loro vita di famiglia, e le ansie legate all'incertezza sul loro futuro.

Kay Ludlow, l'influencer che racconta la vita familiare fuori dal campo

La League Two è paragonabile come livello alla nostra Serie C. Non si guadagnano stipendi milionari, ma Kay Ludlow si sente comunque felice di poter "Restare a casa con i due bambini piccoli e non dover andare a lavorare" grazie ai circa 78 mila euro all'anno che guadagna Rawson e consentono a Kay di dedicare il suo tempo ai figli. La vita di un calciatore professionista, però, non ha solo lati positivi.

Kay racconta infatti come ora che è arrivato il termine della stagione, il fidanzato sia al momento svincolato e, teoricamente, senza lavoro. Per quanto sia ottimista sul fatto che potrà trovare un'altra squadra, non nasconde l'ansia di non sapere in quale città dovranno andare a vivere. Kay racconta come "Lui è molto calmo al riguardo e si fida del suo agente, mentre io invece sono molto agitata". Questo le crea anche stress, dovuto al non sapere quale sarà il loro futuro. "Sono un po' stressata, non sapendo dove andremo a vivere, se continueremo a vivere insieme o se saremo in Paesi diversi". Nelle categorie minori, infatti, difficilmente i giocatori passano più di un paio di stagioni nella stessa città e i giocatori, insieme alle loro famiglie, devono essere sempre pronti a trasferirsi in poco tempo e a ricostruirsi ogni volta una vita.

La vita di un calciatore professionista, poi, fa sì anche che il calciatore si trovi spesso a dover saltare i compleanni dei figli, sia costretto ad allenarsi il giorno di Natale, e come se giocano al sabato e perdono il manager può decidere di farli allenare la domenica "Se hai dei piani devi cancellarli all'ultimo minuto". In compenso, Kay racconta come avere un atleta come fidanzato e padre torni utile per seguire i bambini. Kay, sui suoi social, ha raccontato anche i retroscena della cerimonia di consegna dei premi EFL, con Rawson che ha vinto il premio come EFL Player in the Community della League Two per le sue attività di volontariato e di beneficienza.

Kay è attiva su TikTok, con il suo profilo da 47 mila follower, e su Instagram, dove ha quasi 19 mila seguaci. Ha anche il canale youtube That's so Kay dove pubblica vlog più lunghi, e dove affronta anche diversi temi della vita femminile.