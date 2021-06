Si respira un clima idilliaco attorno all'Italia di Mancini. Sin dall'inizio degli Europei e a maggior ragione dopo le vittorie che, partita dopo partita, hanno scandito il cammino degli azzurri verso gli ottavi di finale. Dopo la vittoria sul Galles che è valsa il primo posto nei gironi gli azzurri hanno festeggiato in campo, negli spogliatoi e anche all'arrivo in albergo. Giunti al Parco dei Principi, l'hotel nel centro di Roma che ospita l'Italia durante i suoi soggiorni nella capitale, i ragazzi di Mancini non si sono precipitati subito all'interno della struttura, ma si sono concessi qualche istante all'esterno dell'ingresso insieme ai tifosi presenti. Un modo per ringraziarli del caloroso sostegno durante le tre partite all'Olimpico, le ultime a Roma per l'Italia in questi Europei, e celebrare la qualificazione agli ottavi.

Gli azzurri hanno scelto un modo ben preciso per regalare un ulteriore momento di gioia ai sostenitori presenti al Parco dei Principi. A suon di musica, scelta rigorosamente da Insigne, il punto di riferimento del gruppo azzurro per quanto riguarda le scelte musicali. E così, radunatisi tutti davanti l'atrio dell'hotel, dalla cassa portatile di Insigne – come immortalato dalle telecamere di Sky – sono partite le note di ‘Notti magiche', canzone storica del calcio italiano, un simbolo della Nazionale, colonna sonora dei Mondiali di Italia '90 e da sempre un ricordo speciale per i tifosi italiani.

Insigne sceglie le canzoni nello spogliatoio dell'Italia

La musica è presente in tutte le giornate degli azzurri, dalla vita in ritiro allo spogliatoio, fino agli spostamenti in pullman. Nei giorni scorsi è stato Domenico Berardi a svelare il ruolo da leader rivestito da Lorenzo Insigne in quest'ottica, con evidenti ricaschi sulle playlist e la scelta delle canzoni da ascoltare: "I dj della Nazionale di solito sono Florenzi e Insigne, soprattutto Lorenzo. Da napoletano ci fa ascoltare sempre musica napoletana e devo dire che è molto bella". Ma nel repertorio musicale del numero 10 azzurro, evidentemente, ‘Notti magiche' ha un posto speciale.