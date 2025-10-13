La famiglia di Lamine Yamal riceve un trattamento speciale dal Barcellona: cosa gli hanno concesso

Lamine Yamal ha appena 18 anni ma è già capace di influenzare tutto il mondo del calcio con il suo talento, specialmente il Barcellona che cerca di proteggerlo e coccolarlo per evitare un trasferimento che sarebbe doloroso. Il suo impatto tra i professionisti è stato straordinario ed è chiaro che davanti a una stella generazionale i club siano disposti a fare di tutto. Ma forse i blaugrana hanno oltrepassato il confine concedendo al giocatore e a tutta la sua famiglia qualsiasi tipo di privilegio, cosa che in genere non viene fatta con gli altri membri della squadra.

Secondo quanto riportato dal giornalista Romain Molina i genitori dello spagnolo, e in particolare il padre Nasraoui che segue da molto vicino la sua carriera, avrebbero chiesto tre benefit alla società che li avrebbe accontentati pur di evitare scossoni con Lamine Yamal: il timore è quello che il giovane riceva pressioni tali da allontanarlo dal Barcellona, ma questo sta creando malumori all'interno dello spogliatoio.

I benefici concessi alla famiglia di Lamine Yamal

Tutto è partito dal comportamento del padre di Lamine Yamal che non è nuovo alle polemiche quando si parla della carriera del figlio. Si era esposto dopo l'assegnazione del Pallone d'Oro a Dembelé e lo ha fatto anche in precedenza dietro le quinte: aveva chiesto al Barcellona di puntare solo sulla candidatura di suo figlio a livello mediatico, così da spingerlo il più possibile in alto e un anno fa avrebbe fatto pressioni sull'aumento di stipendio, chiedendo un contratto da circa 18 milioni di euro all'anno (comprensivi di bonus e rialzi graduali) che alla fine è stato accordato.

Ma in realtà sono tre i benefit principali di cui gode la famiglia dello spagnolo e che tanto fanno parlare lo spogliatoio blaugrana. Il Barça organizza tutti i trasferimenti delle persone più vicine a Lamine Yamal con un jet privato, così da poterlo seguire senza spese, ottiene delle opportunità di sponsorizzazioni speciali e inoltre vengono concessi diversi favori ogni di tanto in tanto, in base alle richieste avanzate. Il giornalista si mostra preoccupato per il giocatore al quale non viene negato nulla, un comportamento che potrebbe penalizzarlo in futuro e influire negativamente anche sulla sua carriera.