Calcio
video suggerito
video suggerito

La famiglia di Lamine Yamal riceve un trattamento speciale dal Barcellona: cosa gli hanno concesso

Tutta la famiglia di Lamine Yamal riceve dei benefit da parte del Barcellona, vogliono accontentare il giocatore per non farlo andar via: il padre ha fatto pressione su due questioni.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Ada Cotugno
0 CONDIVISIONI
Immagine

Lamine Yamal ha appena 18 anni ma è già capace di influenzare tutto il mondo del calcio con il suo talento, specialmente il Barcellona che cerca di proteggerlo e coccolarlo per evitare un trasferimento che sarebbe doloroso. Il suo impatto tra i professionisti è stato straordinario ed è chiaro che davanti a una stella generazionale i club siano disposti a fare di tutto. Ma forse i blaugrana hanno oltrepassato il confine concedendo al giocatore e a tutta la sua famiglia qualsiasi tipo di privilegio, cosa che in genere non viene fatta con gli altri membri della squadra.

Secondo quanto riportato dal giornalista Romain Molina i genitori dello spagnolo, e in particolare il padre Nasraoui che segue da molto vicino la sua carriera, avrebbero chiesto tre benefit alla società che li avrebbe accontentati pur di evitare scossoni con Lamine Yamal: il timore è quello che il giovane riceva pressioni tali da allontanarlo dal Barcellona, ma questo sta creando malumori all'interno dello spogliatoio.

Immagine

I benefici concessi alla famiglia di Lamine Yamal

Tutto è partito dal comportamento del padre di Lamine Yamal che non è nuovo alle polemiche quando si parla della carriera del figlio. Si era esposto dopo l'assegnazione del Pallone d'Oro a Dembelé e lo ha fatto anche in precedenza dietro le quinte: aveva chiesto al Barcellona di puntare solo sulla candidatura di suo figlio a livello mediatico, così da spingerlo il più possibile in alto e un anno fa avrebbe fatto pressioni sull'aumento di stipendio, chiedendo un contratto da circa 18 milioni di euro all'anno (comprensivi di bonus e rialzi graduali) che alla fine è stato accordato.

Leggi anche
La polemica del padre di Lamine Yamal: "Figliolo vivrò alle tue spalle, ti sarò sempre grato"

Ma in realtà sono tre i benefit principali di cui gode la famiglia dello spagnolo e che tanto fanno parlare lo spogliatoio blaugrana. Il Barça organizza tutti i trasferimenti delle persone più vicine a Lamine Yamal con un jet privato, così da poterlo seguire senza spese, ottiene delle opportunità di sponsorizzazioni speciali e inoltre vengono concessi diversi favori ogni di tanto in tanto, in base alle richieste avanzate. Il giornalista si mostra preoccupato per il giocatore al quale non viene negato nulla, un comportamento che potrebbe penalizzarlo in futuro e influire negativamente anche sulla sua carriera.

Barcellona
Calcio
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Ulivieri: "Italia-Israele va giocata, non possiamo rischiare che vadano pure ai Mondiali"
Gattuso prima di Italia-Israele: "Rispettiamo chi resterà fuori dallo stadio per protestare"
Kean lascia il raduno dell'Italia dopo l'infortunio, non ci sarà contro Israele: chi giocherà al suo posto
Le possibili scelte del commissario tecnico per la sfida dell'Italia con Israele: per Pio Esposito chance da titolare
Perché Gattuso ha parlato schiettamente di playoff per l'Italia, rimontare la Norvegia è inverosimile
Il ct di Israele urla nello spogliatoio, vuole risposte contro l'Italia: "Alzate la testa. Alzatela!"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views