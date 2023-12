La doppia favola di Tim Pieters: elimina l’Ajax e fa vincere con i suoi gol 11 mila euro agli amici Tim Pieters è stato l’eroe della vittoria e qualificazione in Coppa d’Olanda con l’Hercules sull’Ajax. Ma il giovane attaccante ha regalato anche un’altra indimenticabile gioia, ai suoi amici e coinquilini: che grazie ai suoi gol hanno vinto oltre 11 mila euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La scommessa vincente e gli amici attorno a Pieters che festeggiano qualificazione e vincita

I gol di Tim Pieters all'Ajax hanno già riscritto la storia del piccolo Hercules, il club dilettantistico che ha eliminato i mostri sacri del calcio olandese dalla Coppa nazionale, compiendo una straordinaria impresa sportiva. Ma per il giovane attaccante c'è stata anche una soddisfazione ulteriore perché proprio alla vigilia della gara, alcuni suoi compagni di stanza avevano voluto puntare concretamente su di lui, indicandolo in una scommessa come marcatore. Vincendo a loro volta.

Due gol che hanno fatto parlare moltissimo della piccola realtà olandese dell'USV Hercules, una società di calcio di periferia, una squadra di calcio amatoriale di Utrecht, che milita mestamente in quarta categoria olandese, la Derde Divisie nel quasi totale semianonimato, con il suo 10° posto in classifica. Eppure, per una notte, u ragazzi terribili allenati da Rene van der Kooij si sono presi tutti i riflettori possibili, regalando uno dei più bei racconti, a ridosso del Natale.

Favola nella favola, la doppietta magica di Tim Pieters, classe 2001, studente con la passione per il calcio, di ruolo attaccante che si ritrova ad essere l'MVP di Coppa, l'uomo partita siglando il raddoppio che lancerà i compagni verso un incredibile 3-2 finale. Una prestazione impensabile alla vigilia, per tutti ma non per chi lo conosce per bene, come i suoi compagni di stanza che non a caso hanno voluto puntare su di lui, bel vero senso della parola.

La scommessa fatta dai compagni di studi di Pieters: un suo gol era dato 751 a 1

Così, a poche ore dall'inizio di un match che sembrava destinato ad un risultato più che scontato, gli amici di Pieters hanno deciso di scommettere su di lui, quale marcatore del match di Coppa: un azzardo e un segno di cameratismo autentico, che va oltre ogni logica. Pieters in gol era bancato ad una quota assurda, 751 a 1 e così l'idea: puntare 15 euro, più per gioco che per altro. Ma già al 16′, tutto si era terribilmente avverato: Hercules avanti 1-0 sull'Ajax, nel tabellino marcatori Tim Pieters. Conseguenza? Quei 15 euro si erano trasformati in un tratto in una somma stratosferica per degli studenti: oltre 11 mila euro di vincita.

Gli amici con Tim, festeggiano la vittoria sull'Ajax e gli 11 mila euro vinti per scommessa

Ovvia soddisfazione da parte dello stesso Tim che sapeva della scommessa, avvisato dai suoi stessi amici: "So che alcuni amici hanno fatto degli sforzi, quindi sono curioso di vedere cosa ne verrà fuori" aveva detto ai più intimi, per poi ritornare felice sull'argomento nel post partita da eroe, tra i festeggiamenti di tutta la squadra, incredibilmente qualificata ai danni dell'Ajax: "Il mio cellulare è letteralmente esploso, quindi non sono riuscito ancora controllare il tutto. Ma una cosa è certa: passeremo adesso tutti delle bellissime vacanze!"