La domenica da sogno dei fratelli Esposito: 5 gol in 45 minuti per Sebastiano, Pio e Salvatore Nell'arco di 45 minuti hanno segnato nello stesso pomeriggio hanno segnato cinque gol i fratelli Esposito: doppietta di Sebastiano in Verona-Empoli, due gol di Francesco Pio e uno di Salvatore in Spezia-Cittadella.

A cura di Alessio Morra

Una domenica da incorniciare per i fratelli Esposito, che hanno scritto la storia del calcio italiano. Perché nell'arco di mezz'ora tutti e tre hanno segnato e complessivamente hanno realizzato cinque gol: due Sebastiano in Serie A con l'Empoli, due Salvatore e uno Francesco Pio con lo Spezia.

Sebastiano segna una doppietta in Verona-Empoli

Sebastiano Esposito con l'Empoli è riuscito a fare un grande step, quello che tutti si aspettavano già da un po' in realtà. L'attaccante campano ha realizzato una doppietta nel secco 4-1 con cui gli azzurri guidati da D'Aversa si sono imposti in casa del Verona, che continua a calare in classifica.

Salvatore e Francesco Pio protagonisti in Spezia-Cittadella

Contemporaneamente a La Spezia la squadra di casa, lanciatissima nel campionato di Serie B, giocava contro il Cittadella. L'incontro non ha avuto storia ed è terminato con il punteggio di 5-0. Per i liguri hanno realizzato due gol Francesco Pio Esposito e Salvatore Esposito. Il primo ha realizzato una doppietta, pure lui: gol su punizione e con un colpo di testa. Mentre il centrocampista, che è il maggiore (classe 2000), ha trasformato un calcio di rigore. Tutti e tre assieme hanno realizzato qualcosa di unico: cinque gol di tre fratelli nell'arco di 45 minuti.

La stagione dei fratelli Esposito

Sebastiano Esposito ha segnato 4 gol in 11 partite con l'Empoli in quest'avvio di stagione, oltre al rigore decisivo della sfida di Coppa Italia tra Fiorentina e Empoli, che nei quarti affronterà la Juventus. Mentre Salvatore, il centrocampista dello Spezia, ha siglato 5 reti in 16 partite. Francesco Pio, che è il più giovane (è nato nel 2005) e secondo alcuni il più talentuoso ha già realizzato 8 gol in 14 partite di campionato con lo Spezia, che in Serie B insegue il Sassuolo e soprattutto la promozione in Serie A.