La domanda del giornalista è sgradita, Juric s’infuria: “Spari un sacco di ca***e, vergognati”

A cura di Marco Beltrami

Non è un momento particolarmente fortunato per il Torino che contro il Bologna spera di ritrovare quella vittoria che manca dal 15 gennaio. Nelle ultime cinque partite la squadra granata ha collezionato due pareggi e tre sconfitte, ultima quella interna contro il Cagliari. Prima della trasferta in terra emiliana, come da copione è intervenuto in conferenza stampa mister Juric per presentare il match. Il mister croato non è uno che usa troppi giri di parole, ed è conosciuto anche per la sua proverbiale schiettezza.

L'ex centrocampista si augura che la sua squadra resti concentrata al massimo, per cercare di raccogliere quei risultati che a suo dire non sono arrivati a fronte di prestazioni comunque importanti. Per questo ci vorrà la massima attenzione ai dettagli, da parte di chi scenderà in campo. L'obiettivo è quello di scalare la classifica, senza dimenticare che il Torino ha ancora un match da recuperare contro l'Atalanta. Nel raccontare le sue impressioni alla vigilia di Bologna però Juric, ha vissuto anche un momento di nervosismo, a causa di una domanda sgradita.

Oggetto della stessa, la condizione fisica del Torino. Il cronista presente in sala stampa, ha sottolineato quella che a suo dire è una presunta mancanza di agilità dei granata. Agilità che invece a suo dire, gli uomini di Juric hanno mostrato dopo la pausa forzata per l'aumento dei casi Covid, quando i carichi di lavoro probabilmente non sono stati eccessivi: "La Fiorentina venne dopo la pausa Covid. E quella fu una partita stupenda. Ho avuto l’impressione che il momento di relax, di eliminazione di sovraccarico di lavoro abbia reso la squadra più agile e il gioco più fluente. Non c’è un problema atletico al contrario…".

Juric non ha gradito la domanda, e lo ha fatto capire in modo anche colorito. Una risposta che parla da sola: "Posso rispondere? Secondo me sta sparando un sacco di cagate. Cioè ma proprio… brutte. Brutte a livello professionale, a livello umano.. brutte. Allora partita della Juve come è stata agile o non agile, altre partite? Sassuolo, dopo 3 settimane? Vuol dire che deve sentire un po’ di vergogna dopo questa domanda, con tutta sincerità. Le posso spiegare certo… scientificamente… però un po’ di vergogna deve sentirla. Non voglio andare avanti, perché una cosa così è talmente banale. Ma poi quale dato? A Sassuolo è stata meglio? Veramente siete andati in una zona… da una banalità tale da vergognarsi di brutto. Ha detto brutte cose."