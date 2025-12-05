Serie A
La dieta di Sommer: “Sono quasi vegano. Cucino e scelgo personalmente ogni alimento”

Il portiere dell’Inter in un’intervista ha parlato del suo regime alimentare. Niente lattosio né glutine, tè giapponese al mattino e un caffè: “A casa preferisco cucinare io, così curo ogni aspetto dell’alimentazione”.
A cura di Alessio Morra
Yann Sommer da tre stagioni è il portiere dell'Inter. Recentemente è stato messo nel mirino dei critici, ma l'affidabilità è sempre notevole. Il suo futuro è in bilico, perché pare che i nerazzurri siano alla ricerca del suo successore. Ma per ora Sommer è titolarissimo e in un'intervista ha parlato di sé, delle sue passioni e del suo stile alimentare.

"Avevo pensato di assumere uno chef, ma preferisco cucinare"

Nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport il portiere svizzero ha rivelato di vivere a Milano, così ha modo di conoscere meglio la città, e di viverla anche con le sue bambine che vanno a scuola e di tanto in tanto giocano al Parco Sempione. Sommer è sempre stato molto attento alla sua alimentazione, ai tempi del Borussia Moenchengladbach aprì anche un blog di cucina. Ora niente più social per le sue ricette, ma ai fornelli quando ha tempo si diletta. Passione ereditata dal papà. E alla sua alimentazione ci tiene eccome: "Avevo pensato di assumere uno chef in casa perché con le bambine non è mai facile organizzarsi, ma preferisco cucinare personalmente. Sono io a scegliere gli alimenti badando a ogni aspetto".

Yann Sommer ha giocato quasi 900 partite in carriera, per la terza stagione è il titolare dell’Inter.

"Nella mia dieta non ci sono né lattosio né glutine"

Non mangia latticini, e nemmeno la pizza. Il caffè è la novità da quando è all'Inter: "Impossibile non berlo qui in Italia, ma solo dopo pranzo. La mattina bevo tè matcha (tè verde di origine giapponese). Nella mia dieta non ci sono né lattosio né glutine. Cerco di evitare totalmente lo zucchero e mangio pochissima carne. Non sono vegano, ma diciamo che la mia dieta si avvicina a quella vegana".

Un regime alimentare che gli permette di essere in grande forma alla soglia dei 37 anni (che compirà tra pochi giorni) e che lo aiuta ad avere un rendimento alto sempre. Sommer ha disputato quasi 900 partite ufficiali, chissà se vorrà arrivare fino a mille. Di sicuro non continuerà, una volta smesso, in questo modo. Ha dichiarato anche che l'allenatore non lo vuole fare.

