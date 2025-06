video suggerito

La denuncia della capitana della Germania Giulia Gwinn: "Ricevo continuamente foto di uomini nudi" La capitana della Germania Giulia Gwinn ha raccontato nella sua autobiografia cosa riceve quotidianamente sui propri social: "Foto di uomini nudi, dei loro peni. È semplicemente una molestia, una persecuzione senza fine".

A cura di Paolo Fiorenza

Giulia Gwinn è una calciatrice di primo piano a livello mondiale, capitana della Germania che ha vinto la medaglia di bronzo alle ultime Olimpiadi di Parigi. Pilastro del centrocampo del Bayern Monaco, con cui ha messo in bacheca tre campionati, la 25enne ha appena pubblicato un'autobiografia ("Write your own story", ovvero "Scrivi la tua storia") in cui denuncia le molestie continue ricevute sui social e racconta i suoi sforzi per affermarsi come donna e calciatrice in un mondo sessista.

La copertina dell'autobiografia di Giulia Gwinn

Due anni fa, la Gwinn rifiutò un'offerta "molto allettante" da parte di Playboy per posare nuda per un servizio fotografico di copertina, così da potersi concentrare sulla guarigione dalla rottura del legamento crociato e partecipare ai Mondiali con la Germania, una corsa contro il tempo che alla fine la vide soccombere. "Rispetto Playboy come prodotto giornalistico, ma preferisco presentarmi come una calciatrice in campo", dichiarò Giulia all'epoca, spiegando come volesse essere giudicata esclusivamente come atleta e non per la sua avvenenza.

Giulia Gwinn molestata sui social: "Ricevo costantemente foto di uomini nudi, dei loro peni"

Adesso la centrocampista rivela nel suo libro cosa le tocca vedere di continuo tramite i propri profili social: "Ricevo costantemente foto di uomini nudi, dei loro peni. Questo genere di cose mi spuntano continuamente nella posta in arrivo su Instagram. Le foto provengono sempre da account anonimi. Elimino foto e messaggi e segnalo gli account. È semplicemente una molestia, una persecuzione senza fine".

Il doppio rifiuto a posare nuda per Playboy: "Va oltre i miei limiti personali"

La calciatrice tedesca racconta poi di aver ricevuto ulteriori richieste da Playboy, ma di aver continuato a rifiutare le offerte della rivista: "Sono foto bellissime, senza dubbio. Ma non fanno per me. Pubblicare una foto in bikini sul mio profilo va bene, ma qualsiasi altra cosa va oltre i miei limiti personali".

Giulia Gwinn con la fascia di capitana della Germania

Giulia Gwinn adesso è completamente proiettata agli imminenti Europei che inizieranno in Svizzera il prossimo 2 luglio: la squadra guidata dalla calciatrice del Bayern è nelle previsioni dei bookmakers la seconda favorita del torneo dietro la Spagna.