La decisione più dura di Gonzalo Higuaín: il Pipita pensa al ritiro dal calcio Gonzalo Higuain starebbe pensando di dire basta con il calcio giocato. L’ex attaccante di Napoli e Juventus potrebbe rescindere il suo contratto con l’Inter Miami e concludere la sua carriera a soli 33 anni sebbene restino ancora 12 mesi secondo l’accordo siglato nel settembre 2020 con il club della MLS.

A cura di Vito Lamorte

Gonzalo Higuaín sarebbe arrivato all'ultimo miglio della sua carriera da calciatore. Il centravanti argentino sta valutando di ritirarsi al termine della stagione in corso. A riportare la notizie è il tabloid britannico Sun Sport. Nonostante molti dettagli siano ancora sconosciuti, il giornale inglese sottolinea che le sue cattive condizioni fisiche lo hanno tenuto lontano dai campi in alcune partite e lui stesso avrebbe confessato a persone molto vicine a lui di non avere più lo stesso mordente di qualche anno fa.

Il Pipita ha ancora 12 mesi con un contratto da 5,7 milioni di dollari all'anno con l’Inter Miami ma Phil Neville non sembra più voler puntare su di lui e vorrebbe apportare modifiche al roaster a sua disposizione: dello stesso avviso è il direttore sportivo Chris Henderson, che non vede l'ora di togliersi dal groppone gli stipendio di Higuain e Matuidi. Nonostante gli investimenti la franchigia non è riuscita a confermare le aspettative e naviga nelle zone basse della classifica della Major League Soccer.

L'addio del Pipa alla franchigia americana potrebbe anche mettere fine alla grande carriera dell'argentino, che a 33 anni potrebbe appendere gli scarpini al chiodo dopo aver vestito maglie prestigiose come quelle di River Plate, Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan e Chelsea. In più di 473 partite Higuain ha segnato 251 gol e nonostante le tante critiche ricevute in Italia ha sempre dimostrato di essere un grandissimo attaccante. Con 36 reti nel corso del campionato 2015-16 ha stabilito il record di reti segnate in Serie A in una singola stagione e solo Ciro Immobile è stato in grado di eguagliarlo.

Si tratta di una indiscrezione che coglie di sorpresa molti fan, i quali pensavano di vedere il centravanti argentino ancora per qualche anno sui campi di calcio: si era parlato di un possibile ritorno al River Plate prima della chiusura della carriera ma la voce non è mai stata confermata dalle parti come in altre situazioni. Higuain è stato colpito molto dalla scomparsa della madre e più che le critiche sulla sua forma fisica potrebbero essere le questioni personali a influire sulla sua decisione finale.