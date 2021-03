Il Liverpool sta vivendo un'autentica stagione da incubo. La squadra di Klopp, da campione in carica in Premier League, al momento si trova al settimo posto in classifica. Una situazione assolutamente disastrosa con numeri davvero sotto la media a cui non ci avevano abituato i Reds e che ora potrebbero anche risultare decisivi per l'accesso alle coppe. La posizione attuale di Salah e compagni rischia seriamente di compromettere l'approdo del Liverpool in Champions o Europa League. Un calo vertiginoso sottolineato dai numeri che rivelano quanto terreno abbia perso la squadra rispetto allo straordinario cammino che lo scorso anno portò Klopp a vincere il campionato con 99 punti.

L'infortunio di Van Dijk ha probabilmente dato il via a questa brutta annata. Il Liverpool, senza il suo baluardo difensivo, che si era infortunato lo scorso mese di ottobre nel derby contro l'Everton rimediando la rottura del legamento crociato dopo lo scontro con il portiere Pickford, ha creato una falla non indifferente nel reparto arretrato dei Reds. Il rendimento in calo di Salah e le inaspettate papere di Alisson in porta, sono lo specchio di una realtà che il Liverpool non si sarebbe mai aspettato di vivere. Addirittura i Reds perdono da cinque gare consecutive ad Anfelid Road interrompendo una striscia di imbattibilità casalinga in Premier League che durava da aprile del 2017.

I numeri del Liverpool che certificano la crisi dei Reds

Il 23 aprile del 2017 i Reds persero infatti in casa contro il Crystal Palace e da quel momento in poi non sono mai più andati ko in Premier. Da quel momento in poi sono trascorsi quasi 4 anni prima di tornare ad una sconfitta ad Anfelid Road arrivata il 21 gennaio 2021 (0-1) contro il Barnely. Un ko seguito poi da altre due sconfitte consecutive contro Brighton e Manchester City rispettivamente il 3 e 7 febbraio. Numeri che hanno inevitabilmente portato il Liverpool a non combattere più per il campionato.

Il settimo posto va anche custodito bene in questo momento dato che il Tottenham e l'Aston Villa hanno partite in meno. "Un duro colpo" ha definito Klopp l'ultima sconfitta del suo Liverpool contro il Chelsea nella giornata di ieri. Ancora in casa. "Non è ancora finita, ma non dobbiamo parlare se perdi così tante partite, non hai il diritto di andare in Champions League – ha dichiarato il tecnico tedesco ai microfoni di Sky Sports – Dobbiamo vincere e lavorare tanto, ma stasera non abbiamo fatto abbastanza ".

Dal 2014, da sette stagioni, il Liverpool non perdeva tre partite consecutive in Premier. Ma soprattutto, nella stagione precedente, aveva subito solo 33 gol in tutto il campionato mentre ad oggi i palloni raccolti in porta da Alisson sono già 35 con solo 47 reti realizzate, ben lontani dagli 85 con cui avevano chiuso lo scorso campionato trionfo con +18 punti sul Manchester City secondo. I citizens adesso, primissimi in Premier, hanno un vantaggio sul Liverpool pari addirittura a +22.