La costruzione dal basso perfetta che tutti i tecnici sognano: la insegna un portiere di soli 9 anni Il video postato sui propri account social da parte dell'Eintracht Francoforte è diventato ben presto virale: il giovane portiere dell'Under 9 è stato protagonista di una azione incredibile, dando una lezione a tutti su cosa significhi davvero "costruzione dal basso".

A cura di Alessio Pediglieri

Oramai la costruzione dal basso, l'utilizzo dei difensori e del portiere per far salire gli avversari e provare la verticalizzazione vincente è un "must" che ogni squadra di livello non può non sapere compiere durante una partita. Ma quella perfetta, che si finalizza con il migliore dei modi, ovvero col gol, l'ha realizzata un piccolo portiere di soli 9 anni nelle giovanili dell'Eintracht Francoforte: l'esecuzione è esemplare.

Il portiere dell'Under 9 dell'Eintracht sorprende tutti

Sabato 12 ottobre, si sono giocati i tornei giovanili in Bundesliga tra fui la partita dell'U9 dell'Eintrahct Francoforte che il club ha voluto ripostare sui propri account social ufficiali per riprendere un momento divenuto subito iconico: il giovanissimo portiere della squadra tedesca si è reso protagonista di una azione incredibile, iniziata con un retropassaggio di un compagno nel tentativo di mantenere il possesso della palla e ripartire. Così, una volta ricevuto il pallone, il portierino non ci ha pensato su due volte e ha iniziato una cavalcata in solitaria, scartando l'intera formazione avversaria. Da porta a porta con la palla al piede è entrato in area dal vertice sinistro per schioccare un diagonale rasoterra imprendibile sul palo più lontano, segnando un gran gol.

La costruzione dal basso perfetta, il video diventa subito virale

Un esempio perfetto di quanto vorrebbero vedere nelle proprie squadre i tecnici dei massimi campionati che studiano scelte tattiche sempre più raffinate per aggirare la pressione avversaria. Tra cui proprio il coinvolgimento del proprio portiere che oramai gioca spesso come un difensore aggiunto, con grande abilità tra i piedi. Almeno così dovrebbe, perché mentre i "grandi" compiono spesso errori imperdonabili, mostrando davvero poca affidabilità, c'è chi ha dato una lezione a tutti: a soli nove anni. In un video che è diventato immediatamente virale, con centinaia di migliaia di visualizzazioni.