L’errore del portiere va oltre l’imbarazzo: sbaglia tutto e subisce gol, stadio ammutolito La clamorosa “papera” è accaduta in Cesena-Fermana di Serie C (Girone B) ad Andrea Tozzo, numero uno dei padroni di casa. Uno svarione incredibile che è costata la vittoria. E non è la prima volta in stagione.

A cura di Alessio Pediglieri

Un incredibile errore, che è costato un successo in campo e l'allontanamento dalla vetta in classifica per il Cesena. È accaduto nel fine settimana quando allo Stadio Manuzzi si sono sfidate Cesena e Fermana per la 23a giornata del Girone B di Serie C, ad uno dei migliori portieri della categoria, Andrea Tozzo, numero 1 dei padroni di casa che a inizio ripresa ha confezionato la classica "frittata" compiendo un errore ai limiti dell'imbarazzo.

Prima le noti positive, perché al di là dell'errore – gravissimo e determinante – bisogna ricordare e sottolineare che fin qui il classe 1992 del Cesena si è dimostrato tra i migliori portieri dell'intero torneo. Non a caso i bianconeri vantano una delle migliori difese del campionato, la seconda del Girone, la quarta in assoluto di tutte e 60 le squadre iscritte al torneo di terza serie: 15 reti subite in 23 partite. Uno score importante per uno dei più esperti del Cesena e che vanta già una vittoria del campionato di Serie C ai tempi di Novara. Ma anche alcuni svarioni stagionali che non sono passati inosservati.

Il primo era avvenuto contro il Fiorenzuola, lo scorso 23 ottobre, sempre al ‘Manuzzi', con un errore in uscita sugli sviluppi di un corner che permise a Mastroianni di pareggiare temporaneamente una partita che il Cesena stava dominando. Fortunatamente, alla fine la squadra di casa riuscì a conquistare la vittoria e Tozzo ricevette l'applauso di incoraggiamento del pubblico del Cesena che, nonostante il suo errore, rimase vicino alla squadra. Ora, un altro svarione che è costato più caro e che, per certi versi è decisamente più imbarazzante.

Il Cesena contro la Fermana riesce a passare in vantaggio dopo solo otto minuti grazie al sigillo di De Rose, ma ad inizio ripresa gli ospiti riescono a pervenire al pareggio grazie al tocco sotto porta vincente di Fischnaller, propiziato da una azione confusa, scaturita da una pazzesca papera di Tozzo. A dir la verità è tutto il Cesena a partecipare al pareggio perché un maldestro retropassaggio costringe prima Tozzo a uscire sulla propria trequarti, poi con la palla che viene rilanciata in area cesenate, lo stesso portiere arretrando è pronto a far sua la sfera: tutto solo, però, inspiegabilmente la prende per poi farsela passare sotto le gambe.

Tra lo sconcerto di tutti, difensori compresi, è Fischnaller che coglie l'attimo fuggente, prende palla, segna e ringrazia. Festeggiando sotto le tribune del "Manuzzi" con i tifosi questa volta ammutoliti davanti al nuovo incredibile errore del proprio portiere, fin lì baluardo della causa bianconera. Che costerà il successo e il mancato avvicinamento alla vetta della classifica dove ora lo svantaggio dalla capolista Reggiana è salito a 7 punti.