La corsa di Zirkzee per raggiungere l'Olanda agli Europei: da Disney World alla Germania in 24 ore Joshua Zirkzee convocato dall'Olanda per gli Europei 2024. Una chiamata a sorpresa per l'attaccante del Bologna che si trovava in vacanza al Disney World di Miami.

A cura di Fabrizio Rinelli

Joshua Zirkzee è stato convocato in extremis dall'Olanda per disputare gli Europei 2024. Una chiamata a sorpresa per l'attaccante del Bologna che dopo l'infortunio subito nelle ultime giornate di campionato evidentemente non aveva dato grosse garanzie al Ct Ronald Koeman: "Se fosse stato in forma, avrebbe avuto una chance”. Ora però la situazione è cambiata e ieri lo stesso Ct avrebbe telefonato all'attaccante per chiedergli se potesse concludere le sue vacanze per raggiungerlo nel ritiro degli Orange in Germania. Tutto a -2 giorni dall'inizio degli Europei.

La story di Zirkzee mentre era in viaggio al Disney World.

Nella notte tra mercoledì e giovedì infatti Koeman ha contattato il giocatore che però si trovava in quel momento a Miami, precisamente al Disney World. Un'esperienza documentata ampiamente da Zirzkee sui suoi profili social e che lo stava divertendo molto. Aveva anche trascorso del tempo agli Universal Studios di Harry Potter Land. L'infortunio di Brobbey però ha preoccupato Koeman che ha voluto tutelarsi portandosi in Germania proprio Zirkzee protagonista di una stagione fantastica al Bologna. Oltre all'ex Bayern, Koeman ha poi convocato anche Ian Maatsen, al posto di De Jong, nonostante fosse già in vacanza a Mykonos con la compagna.

La chiamata di Zirkzee col suo agente mentre era a Miami

Insomma, vacanze finite in anticipo per i due ma che evidentemente saranno recuperate più avanti. Zirkzee, dopo aver dato piena disponibilità a Koeman, in una story su Instagram ha pubblicato un screen della sua videochiamata con il suo agente Kia Joorabchian quando viene informato della chiamata della nazionale olandese per gli Europei. "Quando dovrai lasciare la Disney per gli Europei", ha scritto l'attaccante visibilmente felice da questa inaspettata convocazione nonostante il divertimento procurato per quel viaggio a Miami.

La trattativa tra il Milan e Zirkzee: la Juve resta sullo sfondo

Zirzkee in questo modo avrà l'occasione di mettersi ulteriormente in evidenza qualora Koeman decidesse di utilizzarlo nelle rotazioni titolari. Nel frattempo l'attaccante è al centro di un intreccio di mercato col Milan che ha già trovato l'accordo sull'ingaggio col giocatore esercitando il pagamento della clausola da 40 milioni al Bologna ma trovando il muro delle commissioni al suo agente a frenare la chiusura dell'affare. La Juventus potrebbe anche approfittare di questo stallo e inserirsi consegnando a Thiago Motta di nuovo il suo pupillo.