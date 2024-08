video suggerito

La coppa tocca i fili dell’alta tensione e fa scintille: i calciatori rischiano di morire folgorati Tragedia sfiorata in Paraguay durante la parata sul pullman scoperto dopo la vittoria del titolo: i calciatori hanno rischiato di morire folgorati a causa del trofeo che ha toccato i fili elettrici dell’alta tensione e vi è rimasto attaccato tra scintille e crepitii. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

31 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una vittoria attesa per quasi un secolo, una parata sull'autobus scoperto come si conviene per festeggiare il memorabile successo assieme ai propri tifosi per le vie della città, canti e balli col cuore leggero e la mentre sgombra da altri pensieri. Fin troppo sgombra, visto che i calciatori del Libertad de Pirayu hanno rischiato di morire folgorati durante il tragitto sul pullman, a causa del trofeo che ha toccato i fili elettrici dell'alta tensione e vi è rimasto attaccato tra scintille e crepitii. Fortunatamente la tragedia è stata solo sfiorata e non è accaduto nulla di grave per i giocatori del club paraguaiano.

Il Libertad de Pirayu vince il suo primo titolo in 94 anni

Pirayu è un piccolo comune del Paraguay, situato ad una sessantina di chilometri dalla capitale Asuncion, con meno di 20mila abitanti. Qualche giorno fa il club calcistico locale, il Libertad de Pirayu, si è aggiudicato il suo primo titolo Pirayutense in 94 anni, grazie alla vittoria ai calci di rigore per 5-4 contro il Club Cerro Porteno Taba'i. Parliamo di realtà dilettantistiche e tuttavia un trofeo è sempre un trofeo, soprattutto quando in passato lo si è visto col binocolo.

E dunque il Libertad ha deciso di fare le cose in grande e godersela fino in fondo, organizzando una parata celebrativa, proprio come sono solite fare squadre più celebrate. Per le vie di Pirayu non c'erano certo folle oceaniche, ma chi era presente ha fatto un bel baccano, aizzato dai calciatori che sul bus scoperto ballavano e cantavano, sventolando bandiere del club.

La coppa tocca i cavi elettrici durante la parata: i calciatori rischiano di morire folgorati

Tutto bellissimo, finché ad un certo punto la coppa non ha toccato i cavi elettrici sospesi in aria, restandovi incastrata e venendo trascinata all'indietro lungo tutto il pullman, fortunatamente senza toccare nessuno. Il video dell'incidente quasi mortale mostra il trofeo scintillare e crepitare mentre pende dai fili elettrici.

Successivamente le persone del posto hanno cercato di staccare la coppa dai cavi, usando un lungo oggetto simile a un bastone. L'uomo che teneva in mano l'oggetto in questione si è assicurato di indossare guanti di gomma e scarpe con suola di gomma per evitare di rimanere a sua volta folgorato.

Il presidente del Libertad de Pirayu, Juan Carlos Romero, ha commentato quanto accaduto con sollievo: "Ci siamo spaventati. Era tutto una festa, ma all'improvviso, in un batter d'occhio, abbiamo sentito il rumore delle scintille e poi abbiamo visto che la coppa era appesa al cavo. Siamo rimasti tutti in silenzio, ci siamo spaventati parecchio. È stata una fortunata coincidenza, ero lì e ho dovuto abbassarmi, altrimenti la coppa mi sarebbe caduta sulla testa. Penso che la Vergine di Caacupé ci abbia dato una mano, perché ieri siamo andati alla basilica e al ritorno abbiamo fatto la parata, la Vergine ci ha illuminato in quel momento".