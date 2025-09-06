La clamorosa gaffe di Dixon ex stella dell’Arsenal e oggi commentatore TV, in Inghilterra-Andorra

L’ex stella dell’Arsenal Lee Dixon, oggi commentatore per ITV, durante Inghilterra-Andorra ha commesso un errore che gli utenti non gli hanno perdonato: “Tanto bravo in campo, quanto pessimo col microfono in mano”

Anche i migliori possono sbagliare e così anche Lee Dixon ha assaporato la dura legge della gaffe in diretta TV: i tifosi inglesi che stavano seguendo il match di qualificazione ai mondiali dell'Inghilterra impegnata contro Andorra non hanno risparmiato l'ex giocatore oggi stimato commentatore sportivo su ITV nel momento in cui ha commesso un clamoroso errore nell'elogiare Elliot Anderson: "L'ho visto settimana scorsa giocare benissimo nel centrocampo del Newcastle" ha sottolineato. Peccato che il giocatore si era trasferito al Nottingham Forest nell'estate del 2024 per 45 milioni di euro.

Dixon compie la gaffe: fatale il giudizio su Anderson in Inghilterra-Andorra

Un clamoroso errore in diretta TV non ha concesso all'ex stella dell'Arsenal, Lee Dixon di poter evitare la classica gogna mediatica con migliaia di utenti che gli si sono scagliati contro per quanto ha detto nel corso del match tra Inghilterra e Andorra giocatosi sabato 6 settembre e che ha visto la squadra di Tuchel aver la meglio anche senza brillare, grazie ad una autorete e a un gol di Rice nel secondo tempo. Fatale il giudizio su Anderson, centrocampista inglese autore di una buona prestazione per tutti i 90 minuti.

Cosa ha detto Dixon su Anderson: "Molto bravo, l'ho visto sabato nel Newcastle"

Mentre si dilungava sui migliori tra i giocatori di Tuchel, Dixon ha improvvisamente detto: "Elliot Anderson sembra giocare lì da sempre… È sicuro di sé, riceve la palla dai difensori centrali, ottimo. L'ho visto giocare contro il Leeds la settimana scorsa ed è stato assolutamente brillante anche nel centrocampo del Newcastle" riferendosi al pareggio a reti inviolate del Newcastle contro il Leeds in Premier League disputato sabato scorso, prima della pausa per le Nazionali.

Gli utenti non perdonano Dixon: "Tanto bravo a calcio quanto pessimo col microfono"

Sfortunatamente per l'ex giocatore dell'Arsenal oggi commentatore televisivo, la realtà è completamente differente: Anderson ha lasciato il Newcastle nell'estate del 2024 per unirsi al Nottingham Forrest con un trasferimento monstre da 45 milioni di euro. L'intera scorsa stagione l'ha infatti disputata a City Ground, con ottimi risultati tanto da meritarsi la convocazione in Nazionale anche con Tuchel. Una gaffe che gli spettatori di ITV non hanno peryanto a Dixon, subito accorti dell'errore. Imperversando con acide ironie sui social: "Tanto bravo in campo quanto pessimo al microfono", hanno scritto i più. "Sono felice di tutti questi commenti" ha poi concluso un altro utente, "avevo il timore di essere stato l'unico ad averlo sentito…"