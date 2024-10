video suggerito

La cifra folle spesa da Deeney per una festa selvaggia tra alcol e modelle: "Vieni qui, ne prendo 20" L'ex attaccante del Watford ha raccontato cosa accadde nell'anno della promozione del Watoprd in Premier League: la celebrò programmano 2 giorni di bagordi a Las Vegas senza badare a spese.

Trecentomila euro e rottu bruciati in tre giorni di festa selvaggia per celebrare la promozione del Watford in Premier League avvenuta nel 2015. Oggi che ci pensa e ne parla, Troy Deeney, ammette di essere stato uno stupido, di essersi lasciato trascinare dall'ebbrezza della trasgressione e dei bagordi, dai soldi (tanti) ricevuti quale premio perché doveva bagnare quell'evento nella maniera più folle ed esagerata. Lo aveva in testa e lo aveva promesso, doveva farlo. Costi quel che costi, si disse: non poteva non concedersi lo sfizio di organizzare per sé e per alcuni compagni di squadra quel viaggio da "leoni" in America, a Las Vegas, nella città che non dorme mai illuminata a giorno anche di notte, fatta per chi non ha sonno, sente nulla fino allo stordimento.

"Mi piacerebbe dirti che ho perso tutti quei soldi al gioco d'azzardo, ma non è così…", inizia così il racconto al podcast Under the Cosh di quella maratona di bagordi costata una somma folle. Ma allora a lui non importava, desiderava solo divertirsi e non badò a spese. "Pagai 115 mila euro per un party in piscina, altri 115 mila all'MGM alla mattina e ancora 86 mila alla sera". Bevve così tanto da perdere ogni connessione con la realtà, a stento si reggeva in piedi: "Mi hanno dovuto portare su un taxi…".

Deeney aveva lasciato la lucidità in fondo ai bicchieri vuotati per divertimento e perché a un certo punto non voleva essere da meno rispetto a dei vicini di tavolo che stavano alzando il gomito. "C'erano cinque giocatori di calcio che stavano facendo festa per un addio al celibato ed erano seduti al tavolo accanto al mio – ha aggiunto l'ex giocatore oggi 36enne -. Abbiamo ordinato contemporaneamente da bere… Ho visto arrivare i nostri drink, tre o quattro, perché stavamo iniziando e loro invece ne avevano circa 10. Allora ho detto al mio amico: pensano di potermi battere, ma io sono stato promosso in Premier League". E fece un segno eloquente perché la comanda fosse più robista: "Vieni qui, ne prendo 20".

Alcol e belle donne, in quelle serate oltre ogni limite è un binomio che non poteva mancare. Deeney e i suoi amici si ritrovarono circondati da ben 15 modelle speciali, erano gli Angeli di Victoria's Secret. "In quel momento ho pensato: grazie Gesù… sono in paradiso. Ma non feci niente anche perché avevo bevuto molto. Una di loro mi chiese: sei famoso? Le risposi di no". Poi gli fece una richiesta particolare: "Puoi dire al tuo amico di smetterla di scattare foto? Sono una modella di Victoria Secret e non posso farmi vedere in queste condizioni".