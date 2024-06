La canzone dimenticata di Cristiano Ronaldo: perché il campione portoghese incise “Amor mio”

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

In questi giorni Cristiano Ronaldo è impegnato agli Europei di calcio: il suo Portogallo scenderà in campo lunedì prossimo negli ottavi di finale contro la Slovenia. A 39 anni il campione di Madeira è più che mai affamato, insensibile al trascorrere del tempo, come dimostra l'annata appena andata in archivio con l'Al Nassr, in cui ha stabilito il record di gol segnati in una stagione in Arabia Saudita. Se del Ronaldo calciatore si sa tutto, quasi nessuno conosce il Cristiano cantante: eppure la sua interpretazione di "Amor mio" – canzone incisa qualche anno fa – non è assolutamente disprezzabile per intonazione del brano e sentimento che ci ha messo dentro.

Cristiano Ronaldo cantante: l'interpretazione di "Amor mio"

Il video, registrato nel 2009, faceva parte di una campagna pubblicitaria in Portogallo per una banca ormai defunta, il Banco Espirito Santo. Le immagini mostrano Ronaldo impostarsi al suo meglio di fronte al microfono in uno studio di registrazione e poi declamare con atteggiamento da chansonnier le parole di "Amor mio", un brano composto allo scopo da Frank Sark.

Un'esibizione estemporanea dell'allora 24enne attaccante, che l'anno prima aveva vinto il primo dei suoi cinque Palloni d'Oro e che da lì in avanti avrebbe continuato a mietere successi sia di squadra che personali. Record su record che sta continuando a scrivere anche in questi Europei: Ronaldo ha il primato di presenze nelle fasi finali (27), quello di gol (14) e adesso anche quello degli assist, avendo eguagliato il ceco Poborsky a quota 8 dopo aver regalato il più facile dei gol a Bruno Fernandes contro la Turchia.

Se invece di passare il pallone, CR7 avesse realizzato lui la marcatura, il campione ex Real e Juve sarebbe diventato il primo giocatore a segnare una rete in sei edizioni dei campionati europei: qualcosa ci dice che farà di tutto per riuscirci contro la Slovenia…