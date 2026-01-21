La spiazzante onestà di Mourinho dopo il KO del Benfica con la Juve: “Non so se ci qualificheremo”

Il Benfica esce a testa bassa dall'Allianz Stadium dopo la vittoria della Juventus che strappa un posto agli spareggi per gli ottavi di Champions League sognando anche qualcosa in più nell'ultima giornata della fase campionato contro il Monaco. I portoghesi non riescono mai a rientrare in partita e tornano a casa a mani vuote, fuori dalla zona degli spareggi e con le speranze ridotte davvero all'osso: anche José Mourinho non riesce a essere positivo dopo una serata del genere cje ha scosso profondamente una squadra piena di infortunati e senza alternative.

Mourinho getta la spugna con il Benfica

È una presa di coscienza amara quella dello Special One che è rimasto quasi senza parole dopo la sconfitta per 2-0 contro la Juventus. Ai microfoni di Prime Video appare provato, senza troppe cose da aggiungere a quanto visto in campo e molto pessimista per il futuro: "In Champions giochiamo contro il Real Madrid con gli stessi giocatori non recuperiamo nessuno: non so se 9 punti sono sufficienti per qualificarsi, penso sia molto difficile". La coperta è corta e il prossimo impegno è quasi proibitivo per sperare di rientrare entro il 24esimo posto che garantirebbe l'accesso agli spareggi per lo ottavi di finale.

Mourinho fa i complimenti alla Juventus per il modo di giocare ma difende anche l'onore del Benfica che è alle prese con una grande emergenza infortuni che non rientrerà nelle prossime settimane: "Mi tengo la reazione d'orgoglio, con una panchina di ragazzini, non si poteva cambiare risultato ma solo riequilibrare. Il Benfica è un club gigante, non interessano gli obiettivi: una squadra di queste dimensioni gioca ogni partita per vincere, è qualcosa presente nel DNA". L'ultima speranza di raggiungere i playoff è quella di fare risultato contro il Real Madrid, un'impresa difficile che arriva nel momento più delicato di tutta la stagione con lo Special One a rischio.