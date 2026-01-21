Champions League
video suggerito
video suggerito

La spiazzante onestà di Mourinho dopo il KO del Benfica con la Juve: “Non so se ci qualificheremo”

Mourinho amareggiato dopo la sconfitta con la Juve, vede tutto nero per il futuro in Champions: “Giochiamo contro il Real Madrid con gli stessi giocatori non recuperiamo nessuno”
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Ada Cotugno
0 CONDIVISIONI
Immagine

Il Benfica esce a testa bassa dall'Allianz Stadium dopo la vittoria della Juventus che strappa un posto agli spareggi per gli ottavi di Champions League sognando anche qualcosa in più nell'ultima giornata della fase campionato contro il Monaco. I portoghesi non riescono mai a rientrare in partita e tornano a casa a mani vuote, fuori dalla zona degli spareggi e con le speranze ridotte davvero all'osso: anche José Mourinho non riesce a essere positivo dopo una serata del genere cje ha scosso profondamente una squadra piena di infortunati e senza alternative.

Mourinho getta la spugna con il Benfica

È una presa di coscienza amara quella dello Special One che è rimasto quasi senza parole dopo la sconfitta per 2-0 contro la Juventus. Ai microfoni di Prime Video appare provato, senza troppe cose da aggiungere a quanto visto in campo e molto pessimista per il futuro: "In Champions giochiamo contro il Real Madrid con gli stessi giocatori non recuperiamo nessuno: non so se 9 punti sono sufficienti per qualificarsi, penso sia molto difficile". La coperta è corta e il prossimo impegno è quasi proibitivo per sperare di rientrare entro il 24esimo posto che garantirebbe l'accesso agli spareggi per lo ottavi di finale.

Immagine

Mourinho fa i complimenti alla Juventus per il modo di giocare ma difende anche l'onore del Benfica che è alle prese con una grande emergenza infortuni che non rientrerà nelle prossime settimane: "Mi tengo la reazione d'orgoglio, con una panchina di ragazzini, non si poteva cambiare risultato ma solo riequilibrare. Il Benfica è un club gigante, non interessano gli obiettivi: una squadra di queste dimensioni gioca ogni partita per vincere, è qualcosa presente nel DNA". L'ultima speranza di raggiungere i playoff è quella di fare risultato contro il Real Madrid, un'impresa difficile che arriva nel momento più delicato di tutta la stagione con lo Special One a rischio.

Immagine
Immagine
Champions League 2025/26
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Champions League 2025/26
0 CONDIVISIONI
Immagine
Champions
La Juve batte il Benfica e aggancia l'Inter: playoff certi. Il ko dell'Atalanta inguaia il Napoli
Spalletti di fuoco in Juve-Benfica: prima litiga con un tifoso, poi schiaffeggia Openda per caricarlo
McKennie trascina i bianconeri: playoff aritmetici, ora si può sperare anhe nella qualificazione diretta agli ottavi di finale
La spiazzante onestà di José Mourinho dopo la sconfitta netta coi bianconeri: "Non so cosa può accadere ancora"
Disastro Atalanta, si fa rimontare in casa dall'Athletic Bilbao perde 3-2: secondo tempo terrificante ed esce dalla zona playoff
Il Qarabag compie un'epica rimonta contro l'Eintracht: ora vede i playoff di Champions League: e quasi elimina il Napoli
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Champions League
api url views