Kulusevski ancora in gol col Tottenham e i tifosi della Juve sbottano: “Bastava un allenatore vero” Il successo del Tottenham sul Leeds è passato anche dall’ottima prestazione di Kulusevski. Ed è scoppiata la rabbia sui social: “Ancora un gol e sembrava fosse una pippa scoordinata…”

A cura di Alessio Pediglieri

Un altro gol, il secondo, da quando è approdato in Premier League lo scorso gennaio, segnato nel successo esterno del Tottenham contro il Leeds. Dejan Kulusevski oggi è già entrato a referto per due reti e un assist, in cinque partite, molto di più di quanto non fosse riuscito a fare nelle precedenti 20 apparizioni in bianconero, con all'attivo un unico gol (segnato alla Sampdoria a settembre). Tanto è bastato per far scatenare la rabbia dei tifosi della Juventus, soprattutto da parte di chi non ha mai gradito l'avvicendamento fulmineo e quasi inaspettato nel mercato invernale.

Antonio Conte, sull'arrivo di Bentancur e di Kulusevski aveva anche scherzato, ma di fatto soprattutto lo svedese si sta rivelando un acquisto più che centrato per le buone sorti degli Spurs alla spasmodica ricerca di una centro di gravità permanente in una stagione già troppe volte compromessa. Il poker esterno rifilato al Leeds è un risultato di assoluto prestigio ma che non si deve dimenticare, figlio dell'ennesimo sfogo di Conte ai giornalisti, con idee – più o meno reali – di abbandono della barca londinese in tempesta.

Il tecnico pugliese ha oramai abituato un po' tutti a reagire a modo in base ai risultati. Una medesima reprimenda era già avvenuta a metà gennaio, poi l'ultima a seguito del crollo con il Burnley. Ora, così come capitò all'indomani del successo in casa del City con tanto di sorrisi e citazioni più o meno sull'argomento, di nuovo miele ai microfoni: "Per essere una squadra vincente devi sempre giocare con il giusto spirito e promuovere il buon calcio. Ho avuto molte risposte sotto questo punto di vista, sul fronte della concentrazione e della determinazione".

La realtà è che Conte non sta riuscendo a dare continuità ad una situazione che aveva rifiutato a inizio stagione per poi sposarla a viaggio intrapreso, con tutte le problematiche aggiunte del caso. E la realtà è anche che si sta godendo parte delle richieste che aveva rivolto alla proprietà nel mercato invernale, tra cui proprio l'arrivo di Dejan Kulusevski. Che si sta rivelando un elemento più che determinante: cinque presenze in maglia Spurs, due gol e un assist. Con tanti saluti alla Juventus e ai suoi tifosi, molti dei quali si sono stizziti di fronte l'ultima perla al Leeds.

La rabbia social si è indirizzata soprattutto verso la proprietà e alla panchina juventina dove Agnelli ha ceduto un giocatore sul quale Allegri ha evidentemente lasciato via libera. "due gol in 27 partite con la Juve, 2 gol in sei gare con il Tottenham" si lege nei vari messaggi sui social. "Altro gol di Kulusevski, gli serviva semplicemente un allenatore vero". "Mi avevano assicurato che Kulusevski fosse una pippa scoordinata e che non sapesse correre" si legge in un altro tweet "Va beh, giusto per divagare, quinta consecutiva da titolare… per Rabiot, buona partita e Forza Juve!". "La sfortuna di Kulusevski è che la squadra in cui giocava ha messo in panchina un distruttore di valore".