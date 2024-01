Kristensen colpisce Loftus-Cheek in area in Milan-Roma: Guida non dà rigore, il Var non interviene Episodio da moviola in Milan-Roma: Loftus-Cheek cade in area dopo un contatto con Kristensen, l’arbitro Guida non assegna il calcio di rigore e il VAR non interviene. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Episodio dubbio in area giallorossa nei minuti finali del primo tempo di Milan-Roma. I rossoneri sono già in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Adli e hanno la possibilità di raddoppiare con l'incursione palla al piede di Loftus-Cheek: il centrocampista inglese in area viene contrastato dal difensore giallorosso Kristensen che lo colpisce leggermente sulla caviglia senza riuscire ad intercettare il pallone con l'ex Chelsea che cade a terra reclamando un calcio di rigore.

Nonostante le veementi proteste dei padroni di casa l'arbitro Guida decide però di lasciare correre non intervenendo per assegnare la massima punizione. Il VAR non interviene e dunque il gioco prosegue nonostante le lamentele dei calciatori e della panchina rossonera convinti che si trattasse di un chiaro fallo.

Il tocco col piede sinistro di Kristensen sulla caviglia sinistra di Loftus-Cheek, seppur leggero, sembra esserci e, considerando che il 26enne danese non ha mai colpito il pallone, le proteste del Milan non sembrano dunque del tutto infondate. Inevitabile chiedersi dunque perché il Var non sia intervenuto per suggerire all'arbitro Guida di andare a rivedere al monitor il contrasto in area giallorossa tra i due calciatori?

La risposta sta nel protocollo che stabilisce i paletti all'intervento del Var e che assegna soltanto all'arbitro di campo la responsabilità di valutare l'entità dei contatti, dando per scontato che lo stesso fischietto campano abbia comunicato al suo collega al Var di aver visto il tocco di Kristensen su Loftus-Cheek non valutandolo di un'entità tale da far cadere il centrocampista rossonero e assegnare quindi un calcio di rigore in favore del Milan.