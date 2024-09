Kostic va al Fenerbahçe, quanto risparmia la Juventus: la formula del trasferimento e i dettagli

video suggerito

Filip Kostic lascerà la Juventus per vestire la maglia del Fenerbahçe. Il calciatore serbo andrà al club turco con la formula del prestito con diritto di riscatto: dopo aver bocciato tante destinazioni, il laterale classe 1992 ha deciso di accettare la corte del Fener e nelle prossime ore volerà in Turchia.

Nei giorni scorsi il serbo era stato accostato all’Al-Ittihad, club dell'Arabia Saudita, ma non è stata trovata l’intesa per il suo passaggio e così era rimasta in piedi solo la pista turca. L’ex giocatore dell'Eintracht di Francoforte svolgerà le visite mediche con il club di Istanbul nella giornata di domani: nelle ore successive ci sarà la firma sul nuovo contratto e gli annunci ufficiali.

Kostic al Fenerbahçe: la formula del trasferimento e i dettagli

Kostic era fuori dal progetto della Juventus da diverso tempo e il serbo, dopo la chiusura della sessione estiva di mercato e la compilazione delle liste UEFA era stato escluso anche dalla lista Champions. L'esterno serbo ha il contratto in scadenza nel 2026.

Dopo aver rifiutato diverse offerte che gli erano arrivate, ci è stato raccontato di un Cristiano Giuntoli ‘on felicissimo' (per usare un eufemismo) in merito ai continui ‘no' da parte del serbo, Kostic ha deciso di accettare la proposta che aveva messo sul tavolo il Fenerbahçe.

La formula dell'operazione, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, è quella del prestito con diritto di riscatto. Non si tratta di una cessione a titolo definitivo ma il club turco si riserva la possibilità di acquistarlo a fine stagione.

Quanto risparmia la Juventus con la cessione di Kostic

In questo modo la Juventus risparmierà sullo stipendio di Kostic, oltre 3 milioni lordi, e questo aiuterà a far respirare ancora di più le casse bianconere: un altro obiettivo raggiunto nel piano del taglio dei costi da parte della Vecchia Signora.